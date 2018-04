Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 aprile 2018

editato in: da

Lunedì 30/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Ita-coin

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Zucchi – Assemblea – Risultati di periodo

Trevi – CDA – Risultati di periodo

Salini Impregilo – Assemblea – Risultati di periodo

Intek Group – Assemblea – Risultati di periodo

Immsi – Assemblea – Risultati di periodo

Eukedos – Assemblea – Risultati di periodo

CIA – Assemblea – Risultati di periodo

Beghelli – Assemblea – Risultati di periodo

Reno De Medici – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv – Assemblea – Risultati di periodo

Visibilia Editore – Assemblea – Risultati di periodo

Triboo – Assemblea – Risultati di periodo

Neodecortech – Assemblea – Risultati di periodo

Lucisano Media Group – Assemblea – Risultati di periodo

Kolinpharma – Assemblea – Risultati di periodo

Illa – Assemblea – Risultati di periodo

GPI – Assemblea – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – Assemblea – Risultati di periodo

First Capital – Assemblea – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – Assemblea – Risultati di periodo

Digital360 – Assemblea – Risultati di periodo

Bomi Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Bio On – Assemblea – Risultati di periodo

Alkemy – Assemblea – Risultati di periodo

Loews – Risultati di periodo

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Gabetti – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

TASSE AUTOMOBILISTICHE – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di marzo 2018 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di marzo 2018.

UNI – EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2018, per i quali non si è scelto il regime della “cedolare secca”

Dichiarazione IVA 2018 – Termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2018.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – viene posticipata la scadenza della 4a rata della rottamazione cartelle esattoriali dal mese di aprile al mese di luglio 2018.

Martedì 01/05/2018

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Borsa:

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Aziende:

Pfizer – Risultati di periodo

Apple – Risultati di periodo

Merck & Co – Risultati di periodo

Denny’s – Risultati di periodo

Mercoledì 02/05/2018

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Estee Lauder – Risultati di periodo

Mastercard – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Dhi Group – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Paramount Group – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prismi – CDA – Risultati di periodo

Prelios – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ki Group – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Amplifon – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Chiusura servizio PCM 2018

Giovedì 03/05/2018

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Ferrari – Risultati di periodo: I trimestre 2018

Tesmec – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maire Tecnimont – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ferrari – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ei Towers – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Apertura servizio VCB – Variazione Coordinate Bancarie solo per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCM

Venerdì 04/05/2018

Aziende:

Vittoria – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moncler – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Edison R – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabato 05/05/2018

Aziende:

Biodue – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive