Appuntamenti e scadenze: settimana del 3 febbraio 2020

Lunedì 03/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Panasonic Corp Panasonic – Risultati di periodo

Risanamento – CDA: Bilancio

Sysco – Risultati di periodo

Martedì 04/02/2020

Appuntamenti:

State of the Union – Discorso del 45° Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla Stato dell’Unione, in serata a Washington DC

Aziende:

Banco Sardegna Risp – CDA: Preconsuntivo bilancio

Ferrari – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Bilancio

Ford Motor – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Walt Disney – Risultati di periodo

Mercoledì 05/02/2020

Aziende:

Bper – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Credito Valtellinese – CDA: Preconsuntivo bilancio

DHI – Risultati di periodo

FOX – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Toyota Motor Corporation Y – Risultati di periodo

Unicredit – CDA: Bilancio

Giovedì 06/02/2020

Appuntamenti:

BCE – Discorso di Christine Lagarde in audizione presso la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo (ECON), a Bruxelles

BCE – Bollettino economico

Aziende:

Autogrill – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Profilo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banco Bpm – CDA: Bilancio

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Bilancio

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Credem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Enel – CDA: Preconsuntivo bilancio

Estee Lauder Companies – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kellogg – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA: Relazione semestrale

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Total – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Tyson Foods – Risultati di periodo

Unicredit – Appuntamento: Presentazione analisti

Yum Brands – Risultati di periodo

Venerdì 07/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

26° Congresso Assiom Forex – Si svolge a Brescia il 26° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, al quale partecipa il Governatore della Banca d’Italia. Prendono parte all’evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza nazionale e le Istituzioni (fino a sabato 08/02/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca Mps – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Cnh Industrial – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Preconsuntivo bilancio

Honda Motor Co Adr-Each Cnv Into – Risultati di periodo