Appuntamenti e scadenze: settimana del 3 agosto 2020

Lunedì 03/08/2020

Appuntamenti:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti

18.30 – Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Genova per la Cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 07/08/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Ternienergia – CDA: Relazione semestrale

Ascopiave – CDA: Relazione semestrale

ASTM – CDA: Relazione semestrale

Dominion Hosting Holding – CDA: Relazione semestrale

Ferrari – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

Hitachi – Risultati di periodo

Illimity Bank – CDA: Relazione semestrale

MARR – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Pininfarina – CDA: Relazione semestrale

Ryanair Holdings – Risultati di periodo

Tyson Foods – Risultati di periodo

UBI Banca – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Martedì 04/08/2020

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Aziende:

Ascopiave – CDA: Relazione semestrale

Atlantia – CDA: Relazione semestrale

Banca Profilo – CDA: Relazione semestrale

Banco Sardegna Risp – CDA: Relazione semestrale

Buzzi Unicem – CDA: Relazione semestrale

Cairo Communication – CDA: Relazione semestrale

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Falck Renewables – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

Illimity Bank – CDA: Relazione semestrale

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Intesa Sanpaolo – CDA: approvazione relazione semestrale al 30/6/2020

Intred – CDA: Relazione semestrale

IREN – CDA: Relazione semestrale

Poligrafici Printing – CDA: Relazione semestrale

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Restart – CDA: Relazione semestrale

Retelit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Telecom Italia – CDA: Relazione semestrale

Tinexta – CDA: Relazione semestrale

Toscana Aeroporti – CDA: Relazione semestrale

Walt Disney – Risultati di periodo

Mercoledì 05/08/2020

Appuntamenti:

14.00 – TIM – Conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2020

Aziende:

Aedes – CDA: Relazione semestrale

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Bialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale

BPER – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Comer Industries – CDA: Relazione semestrale

Credito Valtellinese – CDA: Relazione semestrale

Datalogic – CDA: Relazione semestrale

Digital Value – CDA: Relazione semestrale

FILA – CDA: Relazione semestrale

IMA – CDA: Relazione semestrale

Jack In The Box – Risultati di periodo

Monrif – CDA: Relazione semestrale

Net Insurance – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Office Depot – Risultati di periodo

Pirelli – CDA: Relazione semestrale

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Unicredit – CDA: Relazione semestrale

Zynga – Risultati di periodo

Giovedì 06/08/2020

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Luglio 2020

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Ambienthesis – CDA: Relazione semestrale

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Banca Finnat – CDA: Relazione semestrale

Banca Ifis – CDA: Relazione semestrale

Banca MPS – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Banco BPM – CDA: Relazione semestrale

Blackrock Tcp Capital – Risultati di periodo

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Comer Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

Credem – CDA: Relazione semestrale

Dhi – Risultati di periodo

Dropbox – Risultati di periodo

Exprivia – CDA: Relazione semestrale

Gas Plus – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Gefran – CDA: Relazione semestrale

Groupon – Risultati di periodo

Igd – CDA: Relazione semestrale

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Tata Motors – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA: Relazione semestrale

Unicredit – Appuntamento: Presentazione analisti

Unipol – CDA: Relazione semestrale

UnipolSai – CDA: Relazione semestrale

Venerdì 07/08/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Malta – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Rating sovrano – Russia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca Intermobiliare – CDA: Preconsuntivo semestrale

Banca Popolare di Sondrio – CDA: Relazione semestrale

Emak – CDA: Relazione semestrale

Masi Agricola – CDA: Relazione semestrale

Panariagroup – CDA: Relazione semestrale

Renergetica – CDA: Relazione semestrale

Servizi Italia – CDA: Relazione semestrale

UnipolSai – Appuntamento: Presentazione analisti