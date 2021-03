Appuntamenti e scadenze: settimana del 29 marzo 2021

editato in: da

Lunedì 29/03/2021

Appuntamenti:

5a Conferenza di Bruxelles: “Supporting the future of Syria and the region” – L’Unione Europea e le Nazioni Unite co-presiederanno la Conferenza che si svolgerà in formato virtuale (fino a martedì 30/03/2021)

Istat – Euro Zone Economic Outlook – I, II e III trimestre 2021

CNEL – Evento istituzionale – Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea – in collegamento telematico

G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021)

17.00 – EQUITA e Università Bocconi – Evento annuale di presentazione della 8a edizione della Ricerca che ha come focus l’analisi dell’impatto delle caratteristiche dell’azionariato sulla performance delle imprese quotate. Partecipano alla tavola rotonda: Lucia Calvosa (Presidente di Eni), Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP), Francesco Perilli (Presidente di Equita) e Davide Serra (AD e fondatore di Algebris)

Aziende:

Ambromobiliare – CDA: Bilancio

Amm – CDA: Bilancio

Arterra Bioscience – CDA: Bilancio

Circle – CDA: Bilancio

Cleanbnb – CDA: Bilancio

Costamp Group – CDA: Bilancio

Cyberoo – CDA: Bilancio

Digital360 – Appuntamento: Presentazione analisti

Ediliziacrobatica – CDA: Bilancio

Eles – CDA: Bilancio

Elettra Investimenti – CDA: Bilancio

Esi – Appuntamento: Presentazione analisti

Euro Cosmetic – CDA: Bilancio

Expert System – CDA: Bilancio

Fabilia – CDA: Bilancio

Finlogic – CDA: Bilancio

Fos – CDA: Bilancio

Grifal – CDA: Bilancio

Industrie Chimiche Forestali – CDA: Bilancio

Intred – CDA: Bilancio

It Way – CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Kolinpharma – CDA: Bilancio

Labomar – CDA: Bilancio

Leone Film Group – CDA: Bilancio

Longino&Cardenal – CDA: Bilancio

Mit Sim – CDA: Bilancio

Pattern – CDA: Bilancio

Planetel – CDA: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Sciuker Frames – CDA: Bilancio

Sebino – CDA: Bilancio

Shedir Pharma Group – CDA: Bilancio

Sit – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2020

Sostravel.Com – CDA: Bilancio

Tenax International – CDA: Bilancio

Trendevice – CDA: Bilancio

Unidata – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Martedì 30/03/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese – in streaming

Consiglio dell’Unione europea – Videoconferenza informale dei ministri dei trasporti

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Banca Popolare di Sondrio – CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020

Blackberry – Risultati di periodo

Caleffi – CDA: Bilancio

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Clabo – CDA: Bilancio

Copernico – CDA: Bilancio

Cyberoo – Appuntamento: Presentazione analisti

Digital Value – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

doValue – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

Energica Motor Company – CDA: Bilancio

Esautomotion – CDA: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Farmaè – CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Fervi – CDA: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio

First Capital – CDA: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Gpi – CDA: Bilancio

Ilpra – CDA: Bilancio

Innovatec – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio

Marzocchi Pompe – CDA: Bilancio

Neosperience – CDA: Bilancio

Notorious Pictures – CDA: Bilancio

Officina Stellare – CDA: Bilancio

Pattern – Appuntamento: Presentazione analisti

Rosss – CDA: Bilancio

Saras – Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria

Saras – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato e aggiornamento del piano industriale

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Sg Company – CDA: Bilancio

Sit – Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultatati finanziari

Siti – B&T – CDA: Bilancio

Softlab – CDA: Approvazione del progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020

Sol – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di SOL S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo SOL al 31 dicembre 2020

Solutions Capital Management Sim – CDA: Bilancio

Zalando – Risultati di periodo

Mercoledì 31/03/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Istat – I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – anno 2019

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea in collegamento telematico

9.30 – Banca d’Italia – Assemblea – Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia – Palazzo Koch, Roma

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Anima Holding – Assemblea: Bilancio

Assiteca – CDA: Relazione semestrale

Convergenze – CDA: Bilancio

Cy4gate – Assemblea: Bilancio

Digitouch – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020

Digitouch – Appuntamento: Webcast di commento dei risultati finanziari della Società al 31 dicembre 2020 da parte del Presidente Simone Ranucci Brandimarte

Edison R – Assemblea: Bilancio

Gismondi 1754 – CDA: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Health Italia – CDA: Bilancio

H-Farm – CDA: Bilancio

Igeamed – CDA: Bilancio

Illa – CDA: Bilancio

Italia Independent – CDA: Bilancio

Lucisano Media Group – CDA: Bilancio

NVP – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Pirelli – Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano Industriale 2021- 2023/2025

Pirelli – CDA: Approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano Industriale 2021-2023/2025

PLC – CDA: Bilancio

Prismi – CDA: Bilancio

Radici – CDA: Bilancio

Reti – Assemblea: Bilancio

Rosetti Marino – CDA: Bilancio

Sirio – CDA: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Bilancio

Telecom Italia – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Tenax International – Appuntamento: Presentazione analisti

Titanmet – CDA: Bilancio

Vimi Fasteners – CDA: Bilancio

Visibilia Editore – CDA: Bilancio

Websolute – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2020.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Certificazione Unica – CU 2021 –

Certificazione Unica – CU 2021 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.

FIRR – Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende.

Giovedì 01/04/2021

Appuntamenti:

OPEC – 15a Riunione OPEC Plus

G20 – Seconda riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali – Si svolge in modalità virtuale, la seconda riunione, sotto la Presidenza italiana del G20, dei deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20 (fino a venerdì 02/04/2021)

Auto – Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

Olidata – CDA: Bilancio

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Ucapital24 – CDA: Preconsuntivo bilancio

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Venerdì 02/04/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin; €-coin

Smrt Tech Investor Day – Road-show virtuale organizzato da IR Top Consulting dove alcune società presenteranno in diretta streaming le loro strategie di crescita e sviluppo

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società e Conti economici trimestrali per settore istituzionale – IV trimestre 2020; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche – III e IV trimestre 2020

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Regno Unito – Borsa di Londra chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Aziende:

Circle – Appuntamento: Smart Tech Investor Day – Presentazione dei risultati 2020 e della Strategic Road Map 2024

Confinvest – Appuntamento: Smart Tech Investor Day

Doxee – Appuntamento: Smart Tech Investor Day

Finlogic – Appuntamento: Smart Tech Investor Day

Wm Capital – Assemblea: Bilancio