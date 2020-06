Appuntamenti e scadenze: settimana del 29 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Mercoledì 24/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a mercoledì 01/07/2020)

Lunedì 29/06/2020

Appuntamenti:

Italian Sustainability Week – Evento organizzato da Borsa Italiana in modalità virtuale, dove oltre 40 società rappresentanti oltre il 50% della capitalizzazione di mercato, incontreranno virtualmente primari investitori domestici e internazionali per discutere le proprie strategie di crescita sostenibile (fino a venerdì 03/07/2020)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Dba Group – Assemblea: Bilancio

Ecosuntek – Assemblea: Bilancio

Enertronica Santerno – Assemblea: Bilancio

Expert System – Assemblea: Bilancio

Fullsix – Assemblea: Bilancio

Health Italia – Assemblea: Bilancio

Illa – Assemblea: Bilancio

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Netweek – Assemblea: Bilancio

Sirio – Assemblea: Bilancio

Trevi – Assemblea: Bilancio

Vetrya – Assemblea: Bilancio

Martedì 30/06/2020

Appuntamenti:

UE – Vertice internazionale – Meeting in videoconferenza tra i leader europei e la Repubblica di Corea

UE – Quarta conferenza di Bruxelles – L’Unione europea e le Nazioni Unite copresiederanno la quarta conferenza di Bruxelles “Sostenere il futuro della Siria e della regione”, in formato virtuale

Central Banking in the Age of COVID-19 Summit – L’evento organizzato da IIF – Institute of International Finance, sarà in live stream

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento BOT

Aziende:

Conagra Brands – Risultati di periodo

Ecosuntek – Assemblea: Bilancio

Fedex – Risultati di periodo

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Sirio – Assemblea: Bilancio

Trevi – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Modelli 730/2020 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. 730 per i soggetti privi di sostituto.

Modello Unico 2020 Persone Fisiche / Società di persone – Ultimo giorno per la presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi 2020.

Unico PF 2020 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2020 per i soggetti non titolari di partita iva.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Maggio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Maggio 2020.

Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile Uniemens delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

IVA (saldo) – Versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale con maggiorazione.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo e aprile 2020)

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, (marzo e aprile 2020)

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di febbraio – marzo – aprile e I trimestre 2020.

Modello IRAP 2020 – Versamento IRAP saldo 2019 e 1° acconto 2020 solo per i soggetti individuati nell’articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Dichiarazione IVA 2020 – Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019.

Esterometro 2020 – Scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia)

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Richiesta IVA a credito del I trimestre 2020.

Camera di Commercio – Termine per il versamento del diritto camerale annuale.

Autoliquidazione INAIL – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento della II rata 2020.

Cedolare Secca – Versamento dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo 2019 e primo acconto per l’anno 2020.

IMU – TASI Dichiarazione – La dichiarazione IMU 2020 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2019 ha subito variazioni.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2020.

INPS – Gestione separata – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.

INPS – versamento – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.

INPGI – versamento – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.

Enasarco – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi al I trim.2020.

CASAGIT – versamento – i soggetti che hanno usufruito della proroga sono tenuti al versamento dei contributi relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020.

Mercoledì 01/07/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin; Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Auto – Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

11.15 – Banca d’Italia – Presentazione del rapporto annuale sul 2019 “L’economia del Lazio” – Presentazione in video conferenza del rapporto annuale “L’economia del Lazio”. Interviene Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia. La presentazione del rapporto è trasmessa in diretta video sul canale YouTube della Banca d’Italia

16.30 – Aeroporti di Roma – Cerimonia di consegna del riconoscimento Global Leader in Sustainability and Commitment to Responsible Travel che si svolgerà alla presenza del Segretario Generale del World Tourism Organization nell’area esterna del Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci

Borsa:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Russia – Borsa di Mosca chiusa per festività

Aziende:

Enertronica Santerno – Assemblea: Bilancio

General Mills – Risultati di periodo

Giovedì 02/07/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Censis – I soggetti dell’Italia che c’è e il loro fronteggiamento della crisi. Evento online

11.00 – ANAC – Relazione annuale 2020 – L’Autorità Nazionale Anticorruzione presenta la Relazione sull’attività svolta nel 2019, in una cerimonia ristretta, presso la Camera dei Deputati. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Blackrock – Appuntamento: MidYear Outlook report 2020

Venerdì 03/07/2020

Appuntamenti:

Istat – Prezzi delle abitazioni – I trimestre 2020

Rating sovrano – Svizzera – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Aziende:

ePrice – Assemblea: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti