Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 settembre 2020

Lunedì 28/09/2020

Appuntamenti:

Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)

Vertice Europeo sulla Finanza Sostenibile – L’evento ha due obiettivi principali: in primo luogo, una maggiore visibilità per la presentazione del rapporto del comitato consultivo, istituito per fornire una guida al governo tedesco nello sviluppo di una strategia di finanza sostenibile. In secondo luogo, la conferenza mira a discutere ulteriormente il nuovo piano d’azione dell’UE per la finanza sostenibile

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dei Trasporti

15.45 – ECON committee meeting – Intervento introduttivo, in videoconferenza, di Christine Lagarde alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo a Bruxelles

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Relazione semestrale

Amm – CDA: Relazione semestrale

Beghelli – CDA: Relazione semestrale

Biancamano – CDA: Relazione semestrale

Bioera – CDA: Relazione semestrale

Brioschi – CDA: Relazione semestrale

Caleido Group – CDA: Relazione semestrale

Costamp Group – CDA: Relazione semestrale

Crowdfundme – CDA: Relazione semestrale

Cyberoo – CDA: Relazione semestrale

Digitouch – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestrale

Dominion Hosting Holding – CDA: Relazione semestrale

Doxee – CDA: Relazione semestrale

Eles – CDA: Relazione semestrale

ePrice – CDA: Relazione semestrale

Expert System – CDA: Relazione semestrale

Fabilia – CDA: Relazione semestrale

Frendy Energy – CDA: Relazione semestrale

Gambero Rosso – CDA: Relazione semestrale

Gequity – CDA: Relazione semestrale

H-Farm – CDA: Relazione semestrale

Innovatec – CDA: Relazione semestrale

Intek Group – CDA: Relazione semestrale

Ki Group – CDA: Relazione semestrale

Portale Sardegna – CDA: Relazione semestrale

Reti – CDA: Relazione semestrale

Sciuker Frames – CDA: Relazione semestrale

Sebino – CDA: Relazione semestrale

Sit – CDA: Relazione semestrale

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Relazione semestrale

Somec – CDA: Relazione semestrale

Sostravel.Com – CDA: Relazione semestrale

Sourcesense – CDA: Relazione semestrale

Websolute – CDA: Relazione semestrale

Martedì 29/09/2020

Appuntamenti:

Italian Energy Summit – Ventesima edizione dell’Italian Energy Summit che torna in un nuovo format digitale, per approfondire l’impatto della recente pandemia sul settore energetico. Obiettivo dell’incontro è fare il punto sull’evoluzione del settore dell’energia come motore della ripartenza economica, rispettando gli obiettivi e le sfide in materia di sostenibilità ambientale e futuro green (fino a mercoledì 30/09/2020)

Istat – Euro Zone Economic Outlook – III-IV trim. 2020 e I trim.2021; L’organizzazione del lavoro in Italia: orari, luoghi, grado di autonomia

CNEL – Consiglio di Presidenza

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 3° Meeting degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a mercoledì 30/09/2020)

Consiglio dell’Unione europea – Meeting informale dei ministri dello sviluppo

Consiglio dell’UE – Consiglio “Competitività” (Ricerca e innovazione) – In evidenza Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE per il periodo 2021-2027

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

15.00 – Confindustria – Assemblea 2020 – L’Assemblea di Confindustria si terrà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Acotel Group – CDA: Relazione semestrale

Agatos – CDA: Relazione semestrale

Bastogi – CDA: Relazione semestrale

Borgosesia – CDA: Relazione semestrale

Capital For Progress Single Investment – CDA: Relazione semestrale

Cdr Advance Capital – CDA: Relazione semestrale

Cft – CDA: Relazione semestrale

Cose Belle D’Italia – CDA: Relazione semestrale

Dba Group – CDA: Relazione semestrale

Elettra Investimenti – CDA: Relazione semestrale

Enav – CDA: Relazione semestrale

Energica Motor Company – CDA: Relazione semestrale

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Fervi – CDA: Relazione semestrale

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Relazione semestrale

First Capital – CDA: Relazione semestrale

Go Internet – CDA: Relazione semestrale

Intred – CDA: Relazione semestrale

Italia Independent – CDA: Relazione semestrale

Kolinpharma – CDA: Relazione semestrale

Leone Film Group – CDA: Relazione semestrale

Maps – Appuntamento: Presentazione analisti

Piteco – CDA: Relazione semestrale

Radici – CDA: Relazione semestrale

Shedir Pharma Group – CDA: Relazione semestrale

Siti – B&T – CDA: Relazione semestrale

Telesia – CDA: Relazione semestrale

Tiscali – CDA: Relazione semestrale

Trawell Co – CDA: Relazione semestrale

Vetrya – CDA: Relazione semestrale

Mercoledì 30/09/2020

Appuntamenti:

UE – Cybersecurity for artificial intelligence – Evento organizzato online per discutere sulle sfide della sicurezza informatica relative all’intelligenza artificiale

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin

BCE – Discorso di Christine Lagarde alla ECB and its Watchers XXI Conference a Francoforte

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’Ambiente (fino a giovedì 01/10/2020)

CNEL – Assemblea

NPL Meeting 2020 – L’evento è dedicato alle ultime evoluzioni del mondo dei crediti deteriorati, organizzato da Banca Ifis a Villa Erba, Cernobbio. I riflettori saranno puntati sull’industria degli NPL

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – Urban 20 Mayors Summit (fino a venerdì 02/10/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale

Arterra Bioscience – CDA: Relazione semestrale

Assiteca – CDA: Bilancio

Casta Diva Group – CDA: Relazione semestrale

Cia – CDA: Relazione semestrale

Class Editori – CDA: Relazione semestrale

Cleanbnb – CDA: Relazione semestrale

Copernico – CDA: Relazione semestrale

Ecosuntek – CDA: Relazione semestrale

Enertronica Santerno – CDA: Relazione semestrale

Gpi – CDA: Relazione semestrale

Illa – CDA: Relazione semestrale

It Way – CDA: Relazione semestrale

Lucisano Media Group – CDA: Relazione semestrale

Marzocchi Pompe – CDA: Relazione semestrale

Monnalisa – CDA: Relazione semestrale

Neosperience – CDA: Relazione semestrale

Netweek – CDA: Relazione semestrale

Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale

PLC – CDA: Relazione semestrale

Powersoft – CDA: Relazione semestrale

Rosetti Marino – CDA: Relazione semestrale

Sg Company – CDA: Relazione semestrale

Unidata – CDA: Relazione semestrale

Vimi Fasteners – CDA: Relazione semestrale

Visibilia Editore – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Versamento bollo auto (Superbollo) – Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2020.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 PERSONE FISICHE – Le persone fisiche NON titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020)

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza quarta rata delle eccedenze 2019, esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2019 (TERMINE SOSPESO FINO AL 31/10/2020)

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Richiesta di rimborso dell’IVA UE – Presentazione dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2020

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2020 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2020.

Giovedì 01/10/2020

Appuntamenti:

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia e della situazione nel Mediterraneo orientale. In previsione verranno discusse le relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia e l’avvelenamento di Alexei Navalny. All’ordine del giorno anche il mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale (fino a venerdì 02/10/2020)

Istat – Bilancio demografico mensile – Gennaio-maggio 2020; Tavole di dati – Censimento permanente delle istituzioni pubbliche – Anno 2017

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Ita-coin

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività (fino a venerdì 02/10/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Conagra Brands – Risultati di periodo

Fabilia – Appuntamento: Presentazione analisti

Gibus – Appuntamento: Presentazione analisti

Ilpra – Appuntamento: Presentazione analisti

Maps – Appuntamento: Presentazione analisti

Pepsico – Risultati di periodo

Portobello – Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 02/10/2020

Appuntamenti:

European Banking Federation – Riunione del comitato esecutivo di EBF (Online)

Istat – Conti non finanziari annuali per settore istituzionale – 2017-2019 – revisione; Per il II Trimestre 2020: Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Conti economici trimestrali (revisione serie); Conti economici trimestrali per settore istituzionale; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche; Conti economici trimestrali – allineamento con i dati annuali

Aziende:

Doxee – Appuntamento: Presentazione analisti

Matica Fintec – Appuntamento: Presentazione analisti