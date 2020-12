Appuntamenti e scadenze: settimana del 28 dicembre 2020

editato in: da

Lunedì 28/12/2020

Borsa:

Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività

Regno Unito – Borsa di Londra chiusa per festività

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a mercoledì 30/12/2020)

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembre 2020 solo per via telematica.

IVA – Acconto 2020 – Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

Martedì 29/12/2020

Appuntamenti:

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT e CTZ

Mercoledì 30/12/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Giovedì 31/12/2020

Appuntamenti:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Debito estero dell’Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Borsa:

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Regno Unito – Borsa di Londra chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività (fino a venerdì 01/01/2021)

Scadenze Fiscali:

Gruppo IVA – Presentazione del modello AGI/1 con efficacia del Gruppo IVA che decorre dal secondo anno successivo.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-12-2020.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UniEmens delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Venerdì 01/01/2021

Borsa:

Belgio – Borsa di Bruxelles chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività