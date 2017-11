Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 novembre 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 27/11/2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Scadenze Fiscali:

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Ottobre 2017.

Martedì 28/11/2017

Appuntamenti:

Istat – Natalità e fecondità della popolazione residente

Mobilità – Il ministro Padoan interviene al Convegno Ania su “Innovazione e Mobilità” al Parco della musica.

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Ivs Group – CDA – Risultati di periodo

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mercoledì 29/11/2017

Appuntamenti:

Istat – Imprese multinazionali

Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Monfalcone per la Cerimonia di inaugurazione della nave M.S.C. Seaside e la visita dello stabilimento Fincantieri

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Mittel – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Jack In The Box – Risultati di periodo

Tiffany & Co – Risultati di periodo

Giovedì 30/11/2017

Appuntamenti:

Vertice OPEC – Riunione ordinaria dei Ministri petroliferi del cartello a Vienna

Banca d’Italia – Indicatore €-coin

Banca d’Italia – Conferenza “Come funzionano i sistemi finanziari: evidenze dai conti finanziari”

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Giglio Group – CDA – Risultati di periodo

Coima Res – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Barnes & Noble – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CEDOLARE SECCA (seconda o unica rata) – Ultimo giorno utile per il versamento dell’unica rata di acconto o della seconda rata.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi: IRPEF- IRES e IRAP.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (contribuenti minimi) – Versamento del II acconto o unica rata per l’imposta sostitutiva contribuenti minimi.

IMPOSTA DI REGISTRO – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-11-2017.

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

MODELLO 730 – Sulla retribuzione del mese, operazioni di conguaglio da parte del Sostituto d’Imposta degli importi risultanti dal mod. 730-3 o 730-4.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2017.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a Ottobre 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di ottobre 2017.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

MODELLO UNICO PF 2017 – pagamento rateale – Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore è l’ultimo giorno per effettuare il versamento dell’ultima rata delle imposte Irpef, Ires ed Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017 applicando la maggiorazione degli interessi.

Venerdì 01/12/2017

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti

Innovazione – Si svolge a Roma Maker Faire, la grande fiera annuale dell’innovazione

Finanza – Il ministro Padoan partecipa alla Corporate Governance Conference presso la Borsa Italiana