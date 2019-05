Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 maggio 2019

editato in: da

Lunedì 27/05/2019

Appuntamenti:

AIM Italia Conference 2019 – Si svolge a Milano l’evento organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto su risultati e prospettive delle PMI quotate sul mercato AIM Italia

Borsa:

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abitare In – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ambienthesis – Assemblea: Bilancio

Biodue – Appuntamento: Conference call con gli analisti

CFT – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Clabo – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Class Editori – Assemblea: Bilancio

Comer Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Costamp Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Dba Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Digital Value – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Digitouch – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ediliziacrobatica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Elettra Investimenti – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Energica Motor Company – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Esautomotion – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Expert System – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fervi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Finlogic – Appuntamento: Conference call con gli analisti

First Capital – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Grifal – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Health Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

H-Farm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Icf Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ilpra – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Iniziative Bresciane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Intred – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Italian Wine Brands – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Longino&Cardenal – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mailup – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Monnalisa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Neodecortech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Neosperience – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Notorious Pictures – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Orsero – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Pharmanutra – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Portobello – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Powersoft – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Prismi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Renergetica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Siti – B&T – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Somec – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tamburi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

TPS – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Trawell Co – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Aprile 2019.

Martedì 28/05/2019

Appuntamenti:

Consiglio europeo – Pranzo informale dei capi di Stato o di governo a Bruxelles per iniziare il processo di nomina dei capi delle istituzioni dell’UE

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Class Editori – Assemblea: Bilancio

Ki Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane – Assemblea: Bilancio

Zalando – Risultati di periodo

Mercoledì 29/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Ambienthesis – Assemblea: Bilancio

Caleido Group – CDA: Bilancio

Ecosuntek – CDA: Bilancio

Enertronica – CDA: Bilancio

Exor – Assemblea: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Netweek – CDA: Bilancio

Giovedì 30/05/2019

Appuntamenti:

CNEL – Consiglio di Presidenza ore 11.00; Assemblea ore 13.00

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Axelero – Assemblea: Bilancio

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

GAP – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Olidata – CDA: Bilancio

Samsung Electronics – Risultati di periodo

Servizi Italia – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

CNEL – Commissione Politiche UE e Cooperazione internazionale e Commissione Politiche sociali e sviluppo sostenibile

Venerdì 31/05/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Clabo – CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019

OVS – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Servizi Italia – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Definizione agevolata PVC – Termine per la domanda di adesione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24/10/2018, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa e versamento prima o unica rata

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-05-2019.

Esterometro 2019 – invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE

Superbollo – Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Termine pagamento prima rata minimi 2019 SDD/MAV – rata unica minimi 2019 SDD.

Definizione agevolata controversie tributarie – Termine per l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie non oncluse con pronuncia definitiva, mediante presentazione del Mod. DCT/18 e versamento prima o unica rata.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

FASI – Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2019.

Appuntamenti:

CNEL – Incontro tecnico dell’USOC con i responsabili delle banche dati sulla contrattazione di secondo livello di Cgil, Cisl, Uil e Confindustria