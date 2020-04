Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 27/04/2020

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Alerion – Assemblea: Bilancio

Borgosesia – CDA: Bilancio

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Csp Int Ind Calze – CDA: Bilancio

Dominion Hosting Holding – Assemblea: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Farmae – Assemblea: Bilancio

Fullsix – CDA: Bilancio

Generali – Assemblea: Bilancio

Gibus – Assemblea: Bilancio

Intesa Sanpaolo – Assemblea: Bilancio

Longino&Cardenal – Assemblea: Bilancio

Marzocchi Pompe – Assemblea: Bilancio

Molmed – Assemblea: Bilancio

Neurosoft – CDA: Bilancio

Pharmanutra – Assemblea: Bilancio

Risanamento – Assemblea: Bilancio

Sciuker Frames – Assemblea: Bilancio

Softec – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – CDA: Bilancio

Tiscali – CDA: Bilancio

Valsoia – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali (scadenza rinviata) – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2020 solo per via telematica (decreto “Cura Italia proroga al 30 giugno 2020).

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2020 (decreto “Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)

Martedì 28/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Atlantia – CDA: Bilancio

Caterpillar – Risultati di periodo

Circle – Assemblea: Bilancio

Cyberoo – Assemblea: Bilancio

Digital Magics – Assemblea: Bilancio

Ebay – Risultati di periodo

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Edison R – Assemblea: Bilancio

Elica – Assemblea: Bilancio

Eurotech – Assemblea: Bilancio

Exprivia – Assemblea: Bilancio

Finecobank – Assemblea: Bilancio

Ford Motor – Risultati di periodo

Gefran – Assemblea: Bilancio

GEL – Assemblea: Bilancio

Gismondi 1754 – Appuntamento: Presentazione analisti

GPI – Assemblea: Bilancio

Home Bancorp – Risultati di periodo

Icf Group – Assemblea: Bilancio

Leone Film Group – CDA: Bilancio

Maps – Assemblea: Bilancio

Marr – Assemblea: Bilancio

Marzocchi Pompe – Assemblea: Bilancio

Merck – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Pharmanutra – Assemblea: Bilancio

PLC – Assemblea: Bilancio

Prysmian – Assemblea: Bilancio

Ratti – Assemblea: Bilancio

Relatech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rosetti Marino – Assemblea: Bilancio

Safilo Group – Assemblea: Bilancio

Servizi Italia – Assemblea: Bilancio

Softec – Assemblea: Bilancio

TAS – Assemblea: Bilancio

Telesia – Assemblea: Bilancio

Tinexta – Assemblea: Bilancio

Zignago Vetro – Assemblea: Bilancio

Mercoledì 29/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

AMM – Assemblea: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Axelero – CDA: Bilancio

B&C Speakers – Assemblea: Bilancio

Banca Finnat – Assemblea: Bilancio

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea: Bilancio

CFT – Assemblea: Bilancio

Circle – Assemblea: Bilancio

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Copernico – Assemblea: Bilancio

Cose Belle D’Italia – Assemblea: Bilancio

Cyberoo – Assemblea: Bilancio

Digital Value – Assemblea: Bilancio

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Elettra Investimenti – Assemblea: Bilancio

Emak – Assemblea: Bilancio

Enervit – Assemblea: Bilancio

Eukedos – Assemblea: Bilancio

Exprivia – Assemblea: Bilancio

Fervi – Assemblea: Bilancio

Fidia – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Assemblea: Bilancio

Garofalo Health Care – Assemblea: Bilancio

General Electric – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – Assemblea: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Grifal – Assemblea: Bilancio

Hera – Assemblea: Bilancio

Icf Group – Assemblea: Bilancio

Il Sole 24 Ore – Assemblea: Bilancio

Iren – Assemblea: Bilancio

Italgas – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Luve – Appuntamento: Presentazione analisti – Assemblea: Bilancio

Maps – Assemblea: Bilancio

Mittel – CDA: Bilancio

Netweek – CDA: Bilancio

Newlat Food – CDA: Bilancio

Notorious Pictures – Assemblea: Bilancio

Nova Re – CDA: Bilancio

NVP – Assemblea: Bilancio

Pierrel – Assemblea: Bilancio

Piovan – Assemblea: Bilancio

Piteco – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Portobello – Assemblea: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Ratti – Assemblea: Bilancio

Rcs Mediagroup – Assemblea: Bilancio

Recordati – Assemblea: Bilancio

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Renergetica – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Restart – Assemblea: Bilancio

Saipem – Assemblea: Bilancio

Servizi Italia – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Societa’ Editoriale Il Fatto – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

TAS – Assemblea: Bilancio

Techedge – Assemblea: Bilancio

Telesia – Assemblea: Bilancio

Trawell Co – Assemblea: Bilancio

Unidata – Assemblea: Bilancio

Unipolsai – Assemblea: Bilancio

Valsoia – Assemblea: Bilancio

Wiit – Assemblea: Bilancio

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Chiusura servizio PCM 2020 (termine sospeso fino al 30 aprile 2020)

Giovedì 30/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2020; €-coin

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Assemblea: Bilancio

AMM – Assemblea: Bilancio

Arterra Bioscience – Assemblea: Bilancio

Casta Diva Group – CDA: Bilancio

CFT – Assemblea: Bilancio

Credem – Assemblea: Bilancio

Dea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Magics – Assemblea: Bilancio

Digital Value – Assemblea: Bilancio

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Digitouch – Assemblea: Bilancio

Doxee – Assemblea: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Fidia – Assemblea: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Assemblea: Bilancio

FOS – Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Generali – Assemblea: Bilancio

Guala Closures – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Assemblea: Bilancio

Kellogg – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – Assemblea: Bilancio

Matica Fintec – Appuntamento: Presentazione analisti

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Neosperience – Assemblea: Bilancio

NVP – Appuntamento: Presentazione analisti

Orsero – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – Assemblea: Bilancio

Portobello – Assemblea: Bilancio

Radici – Assemblea: Bilancio

Reno De Medici – Assemblea: Bilancio

Shedir Pharma Group – Assemblea: Bilancio

Tamburi – Assemblea: Bilancio

Trawell Co – Assemblea: Bilancio

Triboo – Assemblea: Bilancio

Unidata – Assemblea: Bilancio

Unipol – Assemblea: Bilancio

Whirlpool – Risultati di periodo

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Esterometro 2020 (scadenza rinviata) – Scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia) per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione (scadenza rinviata) – Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente (per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020)

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Venerdì 01/05/2020

Borsa:

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Russia – Borsa di Mosca chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Chevron – Risultati di periodo

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Exxon Mobil – Risultati di periodo

ITT – Risultati di periodo

Sabato 02/05/2020

Aziende:

Credem – Assemblea: Bilancio

Credem – Assemblea: Bilancio