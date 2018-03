Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 marzo 2018

editato in: da

Lunedì 26/03/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Sabaf – CDA – Risultati di periodo

S.S. Lazio – CDA – Risultati di periodo

Luve| – CDA – Risultati di periodo

Elettra Investimenti – CDA – Risultati di periodo

Unieuro – CDA – Risultati di periodo

Mondo Tv – CDA – Risultati di periodo

It Way – CDA – Risultati di periodo

Cairo Communication – CDA – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Credito Valtellinese – CDA – Risultati di periodo

Exor – CDA – Risultati di periodo

Eems – CDA – Risultati di periodo

Leone Film Group – CDA – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – CDA – Risultati di periodo

H-Farm – CDA – Risultati di periodo

Enertronica – CDA – Risultati di periodo

Caleido Group – CDA – Risultati di periodo

M&C – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2018 solo per via telematica.

Martedì 27/03/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Banca d’Italia – Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti

Finanza – A Milano, a Palazzo Mezzanotte, si svolge la STAR Conference 2018 durante la quale le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale

Borsa:

Fervi – Iniziano le negoziazioni sull’AIM Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Go Internet – CDA – Risultati di periodo

Mailup – CDA – Risultati di periodo

Ivs Group – CDA – Risultati di periodo

Culti Milano – CDA – Risultati di periodo

Vittoria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ternienergia – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Sesa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Servizi Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

La Doria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

I.M.A – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gima Tt – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Elica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Biesse – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea – Risultati di periodo

Mediacontech – CDA – Risultati di periodo

Hera – CDA – Risultati di periodo

Fincantieri – CDA – Risultati di periodo

Safe Bag – CDA – Risultati di periodo

Mercoledì 28/03/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Vetrya – CDA – Risultati di periodo

Technogym – CDA – Risultati di periodo

GEL – CDA – Risultati di periodo

Alfio Bardolla – CDA – Risultati di periodo

Banca Finnat – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gas Plus – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Buzzi Unicem – CDA – Risultati di periodo

Smre – CDA – Risultati di periodo

Plt Energia – CDA – Risultati di periodo

First Capital – CDA – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – CDA – Risultati di periodo

Digital360 – CDA – Risultati di periodo

Cover 50 – CDA – Risultati di periodo

Alkemy – CDA – Risultati di periodo

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo

Blackberry – Risultati di periodo

Giovedì 29/03/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Lucisano Media Group – CDA – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – CDA – Risultati di periodo

Wiit – CDA – Risultati di periodo

Visibilia Editore – CDA – Risultati di periodo

Unieuro – CDA – Risultati di periodo

Italia Independent – CDA – Risultati di periodo

Gambero Rosso – CDA – Risultati di periodo

Casta Diva Group – CDA – Risultati di periodo

Carraro – CDA – Risultati di periodo

Bomi Italia – CDA – Risultati di periodo

Banca Carige – Assemblea – Risultati di periodo

SOL – CDA – Risultati di periodo

Rosss – CDA – Risultati di periodo

Poste Italiane – CDA – Risultati di periodo

Ceramiche Ricchetti – CDA – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA – Risultati di periodo

Best Union Company – CDA – Risultati di periodo

Edison R – Assemblea – Risultati di periodo

Net Insurance – CDA – Risultati di periodo

Neodecortech – CDA – Risultati di periodo

Giglio Group – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – CDA – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – CDA – Risultati di periodo

Assiteca – CDA – Risultati di periodo

S.S. Lazio – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 30/03/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Banca d’Italia – Ita-coin; Indicatore €-coin; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Debito estero dell’Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori

Borsa:

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Aziende:

Notorious Pictures – CDA – Risultati di periodo

Illa – CDA – Risultati di periodo

Eukedos – CDA – Risultati di periodo

Triboo – CDA – Risultati di periodo

Rosetti Marino – CDA – Risultati di periodo

GPI – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA – Risultati di periodo

Dba Group – CDA – Risultati di periodo

Clabo – CDA – Risultati di periodo

Bio On – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2018.

Sabato 31/03/2018

Aziende:

Safilo Group – CDA – Risultati di periodo