Appuntamenti e scadenze: settimana del 26 febbraio 2018

(Teleborsa) –

Lunedì 26/02/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Sogefi – CDA – Risultati di periodo

Pirelli & C – CDA – Risultati di periodo

Moncler – CDA – Risultati di periodo

Juventus Fc – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Autostrade Merid – CDA – Risultati di periodo

A.S. Roma – CDA – Risultati di periodo

Credito Valtellinese – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Dean Foods – Risultati di periodo

Sotheby’s – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2018 solo per via telematica.

Martedì 27/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

I Grandi Viaggi – Assemblea

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Macy’s – Risultati di periodo

Mercoledì 28/02/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Ita-coin; Indicatore €-coin; Debito delle amministrazioni locali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Inwit – CDA – Risultati di periodo

Digital Bros – CDA – Risultati di periodo

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Aedes – CDA – Risultati di periodo

Spactiv – CDA – Risultati di periodo

Culti Milano – CDA – Risultati di periodo

Juventus Fc – CDA – Risultati di periodo

3d Systems – Risultati di periodo

Lowe’s – Risultati di periodo

Salesforce.com – Risultati di periodo

Office Depot – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Inail – Invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2017 ai fini INAIL .

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Spesometro – termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2017(il termine per l’invio è stato prorogato al 6 aprile 2018).

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DATI IVA – termine per la trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2017.

Spesometro correttivo primo semestre 2017 – Scadenza per l’invio dello spesometro correttivo relativo al primo semestre 2017.

Giovedì 01/03/2018

Aziende:

De’Longhi – CDA – Risultati di periodo

D’Amico – CDA – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – CDA – Risultati di periodo

Banca Generali – CDA – Risultati di periodo

A2A – CDA – Risultati di periodo

Zucchi – CDA – Risultati di periodo

Sintesi – CDA – Risultati di periodo

Saras – CDA – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Banca Mps – CDA – Risultati di periodo

Best Buy – Risultati di periodo

Gap – Risultati di periodo

Venerdì 02/03/2018

Aziende:

Prima Industrie – CDA – Risultati di periodo

Atlantia – CDA – Risultati di periodo

Foot Locker – Risultati di periodo

J.c. Penney – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IMPOSTA DI REGISTRO – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-02-2018.