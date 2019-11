Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 25/11/2019

Appuntamenti:

Istat – Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Zucchi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Ottobre 2019.

Martedì 26/11/2019

Borsa:

Alibaba – Le azioni del colosso dell’ecommerce iniziano le negoziazioni sulla borsa di Hong Kong

FOS – Iniziano le negoziazioni sull’AIM Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Best Buy – Risultati di periodo

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Capital Market Day, presentazione nuovo piano strategico

Enel – Appuntamento: Presentazione analisti

Guess – Risultati di periodo

Solutions Capital Management Sim – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ternienergia – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di ottobre

Enel – Capital Market Day – Si svolge a Milano, presso l’Hotel Gallia, il Capital Market Day di Enel, nel corso del quale sarà presentato alla stampa e alla comunità finanziaria il nuovo piano strategico del Gruppo.

Mercoledì 27/11/2019

Appuntamenti:

EBA – European Banking Authority – L’Autorità bancaria europea organizza a Parigi, l’8° Workshop annuale di ricerca – Il futuro degli stress test nel settore bancario – approcci, governance e metodologie

Fed – Beige Book

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Tiffany – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Alla Stazione di Milano Centrale, preso la Sala Reale, si svolge la Presentazione dell’orario invernale 2019-20 di Trenitalia

Giovedì 28/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Credito al Credito 2019 – Il convegno, promosso dall’Abi, si svolge a Milano e coinvolge autorevoli esperti di Istituzioni, banche, imprese e le principali Associazioni di Imprese e dei Consumatori, per approfondire gli ultimi dati sul credito erogato e le iniziative di sostegno dell’industria bancaria al mercato retail e delle PMI

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Venerdì 29/11/2019

Appuntamenti:

Workshop “Labour market analysis: new opportunities with administrative data” – Banca d’Italia e INPS organizzano a Roma il workshop dove presenteranno il proprio lavoro studiosi che hanno usato estensivamente i dati amministrativi di diversi paesi europei per l’analisi del mercato del lavoro

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Borsa:

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Bb Biotech – Appuntamento: Presentazione analisti

Sabato 30/11/2019

Scadenze Fiscali:

Rottamazione cartelle esattoriali – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.