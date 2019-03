Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 marzo 2019

editato in: da

Lunedì 25/03/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Bialetti Industrie – CDA: approvazione bilancio consolidato e progetto di bilancio al 31 dicembre 2018

Techedge – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale

Piteco – CDA: Bilancio

Pierrel – CDA: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Bilancio

Beghelli – CDA: Bilancio

Portobello – CDA: Bilancio

Portale Sardegna – CDA: Bilancio

Health Italia – CDA: Bilancio

Costamp Group – CDA: Bilancio

Immsi – CDA: Bilancio

CHL – CDA: Bilancio

Frendy Energy – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2019.

Martedì 26/03/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Restart – CDA: Bilancio

Sabaf – CDA: Bilancio

Esprinet – CDA: Bilancio

Cairo Communication – CDA: Bilancio

Solutions Capital Management Sim – CDA: Bilancio

Neodecortech – CDA: Bilancio

H-Farm – CDA: Bilancio

Expert System – CDA: Bilancio

Titanmet – CDA: Bilancio

GEL – CDA: Bilancio

Mercoledì 27/03/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Catania – L’incontro avrà come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”

Banca d’Italia – Stati Generali del BIM – Si svolge a Roma, al Centro Carlo Azeglio Ciampi, il Convegno focalizzato sulla digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni per migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli immobili, ad un anno dall’entrata in vigore delle norme che definiscono tempi e modalità per il progressivo utilizzo del BIM negli appalti pubblici.

BCE – Discorso del Presidente Draghi alla Conferenza “The ECB and Its Watchers XX” a Francoforte

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Hera – CDA: Bilancio

Aedes – CDA: Bilancio

Inwit – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – CDA: Bilancio

Renergetica – CDA: Bilancio

Kolinpharma – CDA: Bilancio

Digitouch – CDA: Bilancio

Exor – CDA: Bilancio

Clabo – CDA: Bilancio

Astm – CDA: Bilancio

Acotel Group – CDA: Bilancio

Sias – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Telesia – CDA: Bilancio

Giovedì 28/03/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Istat – Prezzi delle abitazioni – IV Trimestre 2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Intek Group – CDA: Bilancio

Caleffi – CDA: Bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Bilancio

Banca Farmafactoring – Assemblea: Bilancio

Biodue – CDA: Bilancio

Vetrya – CDA: Bilancio

Somec – CDA: Bilancio

Safe Bag – CDA: Bilancio

Giorgio Fedon – CDA: Bilancio

Finlogic – CDA: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – CDA: Bilancio

Elettra Investimenti – CDA: Bilancio

Dominion Hosting Holding – CDA: Bilancio

Cover 50 – CDA: Bilancio

Casta Diva Group – CDA: Bilancio

Assiteca – CDA: Relazione semestrale

Leone Film Group – CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica – CDA: Bilancio

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Borgosesia – CDA: Bilancio

Alkemy – CDA: Bilancio

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Bilancio

Gruppo Green Power – Assemblea: Bilancio

Neosperience – CDA: Bilancio

Acsm-Agam – CDA: Bilancio

S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale

Mondo Tv France – CDA: Bilancio

Venerdì 29/03/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia; Debito estero dell’Italia

Banca d’Italia – Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti – Palazzo Koch, via Nazionale 91, Roma

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

SOL – CDA: Bilancio

Rosss – CDA: Bilancio

Gas Plus – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Eukedos – CDA: Bilancio

Csp Int Ind Calze – CDA: Bilancio

Telecom Italia – Assemblea: Bilancio

Anima Holding – Assemblea: Bilancio

Visibilia Editore| – CDA: Bilancio

Vimi Fasteners – CDA: Bilancio

Thespac – CDA: Bilancio

Sg Company – CDA: Bilancio

Sciuker Frames – CDA: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Plt Energia – CDA: Bilancio

Monnalisa – CDA: Bilancio

Lucisano Media Group – CDA: Bilancio

Life Care Capital – Assemblea: Bilancio

Illa – CDA: Bilancio

Icf Group – CDA: Bilancio

Grifal – CDA: Bilancio

Esautomotion – CDA: Bilancio

Energica Motor Company – CDA: Bilancio

Dba Group – CDA: Bilancio

CFT – CDA: Bilancio

Caleido Group – CDA: Bilancio

Bomi Italia – CDA: Bilancio

Askoll Eva – CDA: Bilancio

Ambromobiliare – CDA: Bilancio

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

M&C – CDA: Bilancio

Tiscali – CDA: Bilancio

Rosetti Marino – CDA: Bilancio

Mondo Tv – CDA: Bilancio

Ilpra – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio

GPI – CDA: Bilancio

Mittel – CDA: Bilancio

Comer Industries – CDA: Bilancio

Sabato 30/03/2019

Aziende:

Bio On – CDA: Bilancio