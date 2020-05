Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020

editato in: da

Lunedì 25/05/2020

Appuntamenti:

EYE on line – European Youth Event – L’Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell’UE nella crisi COVID-19. (fino a venerdì 29/05/2020)

AIM Italia Conference 2020 – Conferenza Virtuale – L’AIM Italia Conference è organizzata da Borsa Italiana, in modalità virtuale, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia.

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 28/05/2020)

Milano Digital Week – Edizione online – Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all’innovazione attraverso il digitale: un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a sabato 30/05/2020)

Borsa:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Aziende:

Abitare In – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Acotel Group – CDA: Bilancio

Agatos – CDA: Bilancio

Algowatt – Assemblea: Bilancio

Antares Vision – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Askoll Eva – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Assiteca – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Astm – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Comer Industries – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Confinvest – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Costamp Group – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Cover 50 – CDA: Bilancio

Dba Group – CDA: Bilancio

Digital Magics – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Digital Value – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Digital360 – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Digitouch – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Ediliziacrobatica – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Esautomotion – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Esprinet – Assemblea: Bilancio

Expert System – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Farmae – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Fervi – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Finlogic – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

FOS – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Grifal – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Icf Group – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Iervolino Entertainment – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Iniziative Bresciane – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Intred – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Italian Wine Brands – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Life Care Capital – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Longino&Cardenal – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Mailup – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Maps – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Marzocchi Pompe – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Masi Agricola – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Monnalisa – Assemblea: Bilancio

Neosperience – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Net Insurance – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

NVP – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Officina Stellare – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Pattern – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Pharmanutra – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Portobello – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Powersoft – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Relatech – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Salcef Group – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Sg Company – CDA: Bilancio

Shedir Pharma Group – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Sicit Group – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Sirio – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Somec – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

TPS – Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020

Ucapital24 – CDA: Bilancio

Visibilia Editore – CDA: Bilancio

Zucchi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Martedì 26/05/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel coordinare l’allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-19

Star Conference 2020 – Edizione Virtuale – La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali (fino a mercoledì 27/05/2020)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Ascopiave – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Avio – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

B&C Speakers – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Banca Ifis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Banca Sistema – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Bb Biotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Biesse – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Cairo Communication – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Cellularline – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

D’Amico – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Datalogic – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Dea Capital – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Digital Bros – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Dovalue – Assemblea: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Elica – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Emak – Appuntamento: Presentazione analisti

Esprinet – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Falck Renewables – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Gas Plus – Assemblea: Bilancio

Gefran – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

I.M.A – Appuntamento: Presentazione analisti

IGD – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Interpump Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Irce – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

La Doria – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Landi Renzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Mondo Tv – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Openjobmetis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Orsero – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

OVS – CDA: Bilancio

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Risanamento – Assemblea: Bilancio

Sanlorenzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Servizi Italia – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tesmec – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Txt E-Solutions – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Wiit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Mercoledì 27/05/2020

Appuntamenti:

BCE – Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, interviene all’evemto della gioventù europea EYE on line 2020

Fed – Beige Book

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Alkemy – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

B&C Speakers – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

BE – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Caleido Group – CDA: Bilancio

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Cembre – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

CIA – Assemblea: Bilancio

Class Editori – Assemblea: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Emak – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Enertronica Santerno – CDA: Bilancio

Equita Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fidia – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fiera Milano – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Fila – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

FNM – Assemblea: Bilancio

Giglio Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Health Italia – CDA: Bilancio

I.M.A – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Indel B – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Isagro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Italmobiliare – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

La Doria – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Marr – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Monnalisa – Assemblea: Bilancio

Neodecortech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Olidata – CDA: Bilancio

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Prima Industrie – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Retelit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sabaf – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Saes Getters – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sanlorenzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Seri Industrial – Assemblea: Bilancio

Sesa – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Sogefi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Vetrya – CDA: Bilancio

Wiit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto “Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)

Giovedì 28/05/2020

Appuntamenti:

EU – UE-USA summit (fino a venerdì 29/05/2020)

Istat – Prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi – I trimestre

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

B.F – Assemblea: Bilancio

CIA – Assemblea: Bilancio

Clabo – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar General – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

FNM – Assemblea: Bilancio

H-Farm – CDA: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Mutuionline – Assemblea: Bilancio

Panariagroup – Assemblea: Bilancio

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Tiscali – Assemblea: Bilancio

Venerdì 29/05/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Video conferenza dei ministri della ricerca

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin

Consiglio dell’UE – Video conferenza dei ministri degli affari esteri

Rating sovrano – Irlanda – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Svizzera – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Belgio – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT; Asta medio-lungo

Aziende:

Acea – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Atlantia – Assemblea: Bilancio

Bialetti Industrie – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Capital For Progress Single Investment – CDA: Bilancio

Class Editori – Assemblea: Bilancio

Ecosuntek – CDA: Bilancio

Groupon – Risultati di periodo

Illa – CDA: Bilancio

Ilpra – Assemblea: Bilancio

Leone Film Group – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Sostravel.Com – Assemblea: Bilancio

Sabato 30/05/2020

Aziende:

Acea – Assemblea: Bilancio

Sirio – CDA: Bilancio