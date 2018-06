Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 giugno 2018

editato in: da

Lunedì 25/06/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sui trasporti internazionali di merci

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Biancamano – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2018.

Martedì 26/06/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Istat – Povertà in Italia – anno 2017

Confatigianato Imprese – Si svolge a Roma, all’Auditorium “La Nuvola”, l’Assemblea nazionale Confartigianato Imprese

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Tiscali – Assemblea – Risultati di periodo

Borgosesia – Assemblea – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 27/06/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Mediaset – Assemblea – Risultati di periodo

Industria e Innovazione – Assemblea – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – Assemblea – Risultati di periodo

General Mills – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Giovedì 28/06/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e Profitti delle società – I trim. 2018

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea; Ita-coin; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia

BCE – Bollettino economico

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

I Grandi Viaggi – CDA – Risultati di periodo

Energy Lab – CDA – Risultati di periodo

Prismi – Assemblea – Risultati di periodo

Imvest – Assemblea – Risultati di periodo

Conagra Brands – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo

Venerdì 29/06/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Abitare In – CDA – Risultati di periodo

It Way – Assemblea – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea – Risultati di periodo

Fintel Energia Group – Assemblea – Risultati di periodo

Ecosuntek – Assemblea – Risultati di periodo

Costamp Group – Assemblea – Risultati di periodo

Agatos – Assemblea – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modelli 730/2018 – Termine per i CAF o professionisti abilitati che prestano l’assistenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi (modello 730/2018) presentate dai contribuenti entro il 22 giugno 2018, per consegnare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3 e per trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione, il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) nonché le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1)

Sabato 30/06/2018

Aziende:

Wm Capital – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS – Comunicazione di accoglimento o diniego da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a coloro che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

INPS – Versamento contributi volontari – Termine per il pagamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2018.