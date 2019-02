Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 19/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 25/02/2019) Moda – Al via la Milano Fashion Week, importante evento dedicato alla moda, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy

Lunedì 25/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 28/02/2019) Mobile World Congress 2019 – Si svolge a Barcellona l’evento MWC 19 Intelligent Connectivity dedicato al mondo dell’innovazione ad ampio raggio

Aziende:

A.S. Roma – CDA: Relazione semestrale

Sogefi – CDA: Bilancio

Fincantieri – CDA: Bilancio

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2019 solo per via telematica.

Martedì 26/02/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Roma al Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi” a Via Nazionale e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Juventus Fc – CDA: Relazione semestrale

Autostrade Merid – CDA: Bilancio

Pirelli & C – CDA: Bilancio

Intesa Sanpaolo – CDA: Bilancio

IGD – CDA: Bilancio

A2A – CDA: Preconsuntivo bilancio

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Macy’s – Risultati di periodo

Home Depot – Risultati di periodo

Mercoledì 27/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

ENEA – Si svolge a Bologna la Conferenza di lancio del Progetto VEG-GAP “Vegetation for urban green air quality plans”. Nuove strategie e strumenti per una gestione intelligente del verde nelle città del futuro. L’evento sarà l’occasione per confrontarsi e promuovere nuove collaborazioni tra il mondo della ricerca, le istituzioni, le imprese e la cittadinanza attiva

ABI – Si svolge a Firenze il convegno organizzato da Feduf, ABI e Acri: “Educazione finanziaria per la crescita dell’Italia, l’informazione, la tutela del risparmio, la sostenibilità e la cultura”

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Preconsuntivo bilancio

Anima Holding – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Life Care Capital – CDA: Bilancio

Eps Equita Pep2 – CDA: Bilancio

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Dean Foods – Risultati di periodo

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Campbell Soup – Risultati di periodo

Best Buy – Risultati di periodo

Giovedì 28/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin; Debito delle amministrazioni locali

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Firenze e ha come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Digital Bros – CDA: Relazione semestrale

Banca Mediolanum – CDA: Bilancio

Bper – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Recordati – CDA: Bilancio

Banca Mps – CDA: Bilancio

Culti Milano – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Sprintitaly – Assemblea: Bilancio

Juventus Fc – CDA: Relazione semestrale

Blackrock Tcp Capital – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

GAP – Risultati di periodo

3D Systems Corp 3D Systems – Risultati di periodo

Sotheby’s – Risultati di periodo

J. C. Penney – Risultati di periodo

Nissan Motor – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2019.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Spesometro – termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2018. Proroga al 30 aprile 2019.

Comunicazione liquidazione periodiche dati IVA – termine per la trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018.

Trasmissione spese veterinarie al sistema TS – scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterianrie incassate nel 2018.

Rottamazione cartelle – versamento dell’ultima rata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agenzia della Riscossione, in relazione all’istanza di definizione presentata entro il 15 maggio 2018.

Comunicazione regime agevolato contributivo forfettari – I contribuenti forfettari, già esercenti attività d’impresa nel 2018 senza regime contributivo agevolato, trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2019.

Esterometro 2019 – Pima scadenza per l’invio della comunicazione Esterometro (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). Proroga al 30 aprile 2019.

Conguaglio sui reddditi di lavoro dipendente e assimilati – Per i Sostituti d’imposta, scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

Inail – l’invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2018 ai fini INAIL, è stata

prorogata al 16/05/2019.

Venerdì 01/03/2019

Appuntamenti:

Istat – Pil e indebitamento AP – Anno 2018

Auto – Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti

Aziende:

Prima Industrie – CDA: Bilancio

Banca Sistema – CDA: Bilancio

Gedi Gruppo Editoriale – CDA: Bilancio

Italia Independent – CDA: Bilancio

Spaxs – CDA: Bilancio

Foot Locker – Risultati di periodo