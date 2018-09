Appuntamenti e scadenze: settimana del 24 settembre 2018

editato in: da

Lunedì 24/09/2018

Appuntamenti:

Istat – Innovazione nelle imprese – Anni 2014-2016

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Axelero – CDA – Risultati di periodo

PLC – CDA – Risultati di periodo

Olidata – CDA – Risultati di periodo

Nova Re – CDA – Risultati di periodo

Mondo Tv France – CDA – Risultati di periodo

Life Care Capital – CDA – Risultati di periodo

Ki Group – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – CDA – Risultati di periodo

Health Italia – CDA – Risultati di periodo

FNM – CDA – Risultati di periodo

Enertronica – CDA – Risultati di periodo

Cellularline – CDA – Risultati di periodo

Csp Int Ind Calze – CDA – Risultati di periodo

Bioera – CDA – Risultati di periodo

Biancamano – CDA – Risultati di periodo

Biodue – CDA – Risultati di periodo

Martedì 25/09/2018

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Sostravel.Com – CDA – Risultati di periodo

Safe Bag – CDA – Risultati di periodo

Rosss – CDA – Risultati di periodo

Pharmanutra – CDA – Risultati di periodo

Lu-Ve Spa Luve – CDA – Risultati di periodo

Eps Equita Pep2 – CDA – Risultati di periodo

Danieli & C – CDA – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – CDA – Risultati di periodo

Conafi – CDA – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo

M&C – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2018.

Mercoledì 26/09/2018

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Global Forum on Modern Direct Democracy 2018 – Si svolge a Roma, in Campidoglio, l’edizione 2018 del Forum sulla democrazia diretta

Bancassicurazione 2018 – Si svolge a Roma l’appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo e della bancassicurazione

Aziende:

Telesia – CDA – Risultati di periodo

Sprintitaly – CDA – Risultati di periodo

Smre – CDA – Risultati di periodo

Piteco – CDA – Risultati di periodo

Orsero – CDA – Risultati di periodo

H-Farm – CDA – Risultati di periodo

Gambero Rosso – CDA – Risultati di periodo

Frendy Energy – CDA – Risultati di periodo

Esautomotion – CDA – Risultati di periodo

Dominion Hosting Holding – CDA – Risultati di periodo

Digital360 – CDA – Risultati di periodo

Brioschi – CDA – Risultati di periodo

Alfio Bardolla – CDA – Risultati di periodo

Prismi – CDA – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Giovedì 27/09/2018

Aziende:

Zephyro – CDA – Risultati di periodo

Vetrya – CDA – Risultati di periodo

Trevi – CDA – Risultati di periodo

Stefanel – CDA – Risultati di periodo

Sg Company – CDA – Risultati di periodo

Net Insurance – CDA – Risultati di periodo

Netweek – CDA – Risultati di periodo

Mailup – CDA – Risultati di periodo

Mediacontech – CDA – Risultati di periodo

Kolinpharma – CDA – Risultati di periodo

Intred – CDA – Risultati di periodo

Indel B – CDA – Risultati di periodo

Icf Group – CDA – Risultati di periodo

Grifal – CDA – Risultati di periodo

First Capital – CDA – Risultati di periodo

Fervi – CDA – Risultati di periodo

Fintel Energia Group – CDA – Risultati di periodo

Finlogic – CDA – Risultati di periodo

Casta Diva Group – CDA – Risultati di periodo

Caleido Group – CDA – Risultati di periodo

CIA – CDA – Risultati di periodo

Class Editori – CDA – Risultati di periodo

Bastogi – CDA – Risultati di periodo

Assiteca – CDA – Risultati di periodo

Archimede – CDA – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Conagra Brands – Risultati di periodo

Blackberry – Risultati di periodo

Titanmet – CDA – Risultati di periodo

K.R.Energy – CDA – Risultati di periodo

Costamp Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Venerdì 28/09/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna

Aziende:

Visibilia Editore – CDA – Risultati di periodo

Vimi Fasteners – CDA – Risultati di periodo

Triboo – CDA – Risultati di periodo

Somec – CDA – Risultati di periodo

Sciuker Frames – CDA – Risultati di periodo

Siti – B&T – CDA – Risultati di periodo

Renergetica – CDA – Risultati di periodo

Rosetti Marino – CDA – Risultati di periodo

Portale Sardegna – CDA – Risultati di periodo

Plt Energia – CDA – Risultati di periodo

Neodecortech – CDA – Risultati di periodo

Monnalisa – CDA – Risultati di periodo

Masi Agricola – CDA – Risultati di periodo

Lucisano Media Group – CDA – Risultati di periodo

Longino&Cardenal – CDA – Risultati di periodo

Leone Film Group – CDA – Risultati di periodo

Imvest – CDA – Risultati di periodo

Gruppo Green Power – CDA – Risultati di periodo

GPI – CDA – Risultati di periodo

Go Internet – CDA – Risultati di periodo

GEL – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Energy Lab – CDA – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA – Risultati di periodo

Ecosuntek – CDA – Risultati di periodo

Expert System – CDA – Risultati di periodo

Eukedos – CDA – Risultati di periodo

Digitouch – CDA – Risultati di periodo

Dba Group – CDA – Risultati di periodo

Costamp Group – CDA – Risultati di periodo

Bio On – CDA – Risultati di periodo

Bomi Italia – CDA – Risultati di periodo

Askoll Eva – CDA – Risultati di periodo

Ambromobiliare – CDA – Risultati di periodo

Alkemy – CDA – Risultati di periodo

Agatos – CDA – Risultati di periodo

Astaldi – CDA – Risultati di periodo

Bialetti Industrie – CDA – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – CDA – Risultati di periodo

