Appuntamenti e scadenze: settimana del 24 febbraio 2020

Martedì 18/02/2020

Appuntamenti:

Milano Moda Donna – Torna la Settimana della moda di Milano, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell’evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2020/21 (fino a lunedì 24/02/2020)

Lunedì 24/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 28/02/2020)

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

A.S. Roma – CDA: Relazione semestrale

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

Nb Aurora – CDA: Bilancio

Neodecortech – Assemblea: Bilancio

Sogefi – CDA: Bilancio

Martedì 25/02/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

A2A – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Farmafactoring – CDA: Bilancio

Banca Mps| – CDA: Bilancio

Home Depot – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – CDA: Bilancio

Macy’s – Risultati di periodo

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2020 solo per via telematica.

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

Mercoledì 26/02/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

3D Systems Corp 3D Systems – Risultati di periodo

Amundi Real Estate Italia Sgr – Risultati di periodo: Cda Bilancio

BNP Paribas Reim Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Campbell Soup – Risultati di periodo

Castello Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Gabelli Value For Italy – CDA: Bilancio

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Office Depot – Risultati di periodo

Piaggio – CDA: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 27/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Banca Mediolanum – CDA: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Castello Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

ENI – CDA: Bilancio

GAP – Risultati di periodo

IGD – CDA: Bilancio

Investire Sgr – CDA: Rendiconto annuale

J. C. Penney – Risultati di periodo

Polis Fondi Immob. Banche Popolari – CDA: Rendiconto annuale

Torre Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Venerdì 28/02/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

ENI – Appuntamento: Presentazione analisti

Fabrica Immobiliare Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Gedi Gruppo Editoriale – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

UBI – CDA: Bilancio

Zucchi – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Trasmissione spese veterinarie al sistema TS – scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate nel 2019.

Autoliquidazione INAIL – versamento del premio Inail a saldo 2019 e anticipo 2020.

Rottamazione Ter – versamento della rata per chi ha presentato domanda entro il 31 luglio 2019.

Comunicazione regime agevolato contributivo forfettari – I contribuenti forfettari, già esercenti attività d’impresa nel 2019 senza regime contributivo agevolato, trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2020.

Rottamazione Ter – versamento della rata per chi ha aderito entro lo scorso aprile 2019.