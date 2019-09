Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 settembre 2019

editato in: da

Giovedì 19/09/2019

Appuntamenti:

59° Salone Nautico di Genova – La 59esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio espositivo della Fiera di Genova. L’evento è dedicato al mondo della nautica

Lunedì 23/09/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Biodue – CDA: Relazione semestrale

Fope – CDA: Relazione semestrale

Health Italia – CDA: Relazione semestrale

Neodecortech – CDA: Relazione semestrale

Netweek – CDA: Relazione semestrale

PLC – CDA: Relazione semestrale

Portobello – CDA: Relazione semestrale

Prismi – CDA: Relazione semestrale

Triboo – CDA: Relazione semestrale

Martedì 24/09/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Blackberry – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – CDA: Relazione semestrale

Conafi – CDA: Relazione semestrale

Digital Value – CDA: Relazione semestrale

Enertronica – CDA: Relazione semestrale

Farmae – CDA: Relazione semestrale

Life Care Capital – CDA: Relazione semestrale

Maps – CDA: Relazione semestrale

Nike – Risultati di periodo

Solutions Capital Management Sim – CDA: Relazione semestrale

Sostravel.Com – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Mercoledì 25/09/2019

Appuntamenti:

Bancassicurazione 2019 – Si svolge a Roma l’appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo e della bancassicurazione

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 29 e 30 luglio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Relazione semestrale

Bed Bath And Beyond – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA: Relazione semestrale

Cdr Advance Capital – CDA: Relazione semestrale

Danieli & C – CDA: Bilancio

Digital360 – CDA: Relazione semestrale

GEL – CDA: Relazione semestrale

Mittel – CDA: Relazione semestrale

Net Insurance – CDA: Relazione semestrale

Pattern – CDA: Relazione semestrale

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Relatech – CDA: Relazione semestrale

Rosss – CDA: Relazione semestrale

Sirio – CDA: Relazione semestrale

Trawell Co| – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2019.

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agosto

Giovedì 26/09/2019

Appuntamenti:

Istat – Prezzi delle abitazioni – II° Trimestre 2019

BCE – Bollettino economico

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Antares Vision – CDA: Relazione semestrale

Autogrill – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biancamano – CDA: Relazione semestrale

Brioschi – CDA: Relazione semestrale

Casta Diva Group – CDA: Relazione semestrale

CHL – CDA: Relazione semestrale

Cose Belle D’Italia – CDA: Relazione semestrale

Dominion Hosting Holding – CDA: Relazione semestrale

Ecosuntek – CDA: Relazione semestrale

Ediliziacrobatica – CDA: Relazione semestrale

Esautomotion – CDA: Relazione semestrale

First Capital – CDA: Relazione semestrale

Frendy Energy – CDA: Relazione semestrale

Friulchem – CDA: Relazione semestrale

Gambero Rosso – CDA: Relazione semestrale

Garofalo Health Care – CDA: Relazione semestrale

H-Farm – CDA: Relazione semestrale

Indel B – CDA: Relazione semestrale

Intred – CDA: Relazione semestrale

Kolinpharma – CDA: Relazione semestrale

Luve – CDA: Relazione semestrale

Neosperience – CDA: Relazione semestrale

Renergetica – CDA: Relazione semestrale

Sicit Group – CDA: Relazione semestrale

Somec – CDA: Relazione semestrale

Telesia – CDA: Relazione semestrale

Ternienergia – CDA: Relazione semestrale

Tiscali – CDA: Relazione semestrale

Venerdì 27/09/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – €-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ambromobiliare – CDA: Relazione semestrale

AMM – CDA: Relazione semestrale

Bastogi – CDA: Relazione semestrale

Caleido Group – CDA: Relazione semestrale

CFT – CDA: Relazione semestrale

Copernico – CDA: Relazione semestrale

Costamp Group – CDA: Relazione semestrale

Crowdfundme – CDA: Relazione semestrale

Csp Int Ind Calze – CDA: Relazione semestrale

Dba Group – CDA: Relazione semestrale

Eles – CDA: Relazione semestrale

Elettra Investimenti – CDA: Relazione semestrale

Energica Motor Company – CDA: Relazione semestrale

Eukedos – CDA: Relazione semestrale

Expert System – CDA: Relazione semestrale

Fervi – CDA: Relazione semestrale

Finlogic – CDA: Relazione semestrale

Fintel Energia Group – CDA: Relazione semestrale

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gibus – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Go Internet – CDA: Relazione semestrale

GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ilpra – CDA: Relazione semestrale

Imvest – CDA: Relazione semestrale

Innovatec – CDA: Relazione semestrale

Intek Group – CDA: Relazione semestrale

Italia Independent – CDA: Relazione semestrale

Longino&Cardenal – CDA: Relazione semestrale

Maps – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Officina Stellare – CDA: Relazione semestrale

Olidata – Assemblea: Bilancio

Piteco – CDA: Relazione semestrale

Portale Sardegna – CDA: Relazione semestrale

Relatech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sciuker Frames – CDA: Relazione semestrale

Sg Company – CDA: Relazione semestrale

Titanmet – CDA: Relazione semestrale

Vetrya – CDA: Relazione semestrale

Zucchi – CDA: Relazione semestrale