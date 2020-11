Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 novembre 2020

editato in: da

Lunedì 23/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2 – 4°workshop annuale del gruppo di ricerca del SEBC su “Economia internazionale, politica fiscale, economia del lavoro, competitività e governance dell’UEM”. Quest’anno il workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro. Evento in modalità viruale (fino a martedì 24/11/2020)

Istat – Imprese multinazionali – Anno 2018

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri responsabili dello Sviluppo

10.00 – Presentazione Secondo Rapporto Censis – Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Censis-Tendercapital sui Buoni Investimenti “La sostenibilità al tempo del primato della salute”

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Martedì 24/11/2020

Appuntamenti:

BCE – Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” organizzato dalle Nazioni Unite

9.00 – CNEL – Consiglio di Presidenza

10.00 – CNEL – Evento istituzionale – Audizione innanzi le Commissioni congiunte Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021- 2023. In collegamento telematico

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Abitare In – CDA: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Dell Technologies – Risultati di periodo

Dollar Tree – Risultati di periodo

Gap – Risultati di periodo

Guess – Risultati di periodo

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Presentazione analisti

Solutions Capital Management Sim – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 25/11/2020

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea

Istat – Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2019

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

3° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020 – Nomisma presenta il Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di ottobre

10.00 – Acea – Sustainability Day 2020 – Infrastrutture e next city: le opportunità da una crisi – Webinar

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Mitsubishi – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Ottobre 2020.

Giovedì 26/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Clabo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Venerdì 27/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – €-coin

Istat – Bilancio demografico mensile – Gennaio-luglio 2020

Borsa:

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i