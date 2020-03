Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 marzo 2020

editato in: da

Lunedì 23/03/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Blue Financial Communication – CDA: Bilancio

Comer Industries – CDA: Bilancio

Digital Magics – CDA: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Bilancio

Pharmanutra – CDA: Bilancio

Pininfarina – CDA: Bilancio

Sciuker Frames – CDA: Bilancio

Telesia – CDA: Bilancio

Martedì 24/03/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Acotel Group – CDA: Bilancio

Alkemy – CDA: Bilancio

Beghelli – CDA: Bilancio

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

CIA – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Eukedos – CDA: Bilancio

Fincantieri – CDA: Bilancio

Friulchem – CDA: Bilancio

Gambero Rosso – CDA: Bilancio

Gruppo Green Power – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio

Mailup – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Net Insurance – CDA: Bilancio

Piteco – CDA: Bilancio

Poligrafici – CDA: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Sabaf – CDA: Bilancio

TPS – CDA: Bilancio

Mercoledì 25/03/2020

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 20 e 21 gennaio

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Avio – CDA: Bilancio

Bb Biotech – Appuntamento: Presentazione analisti

Borgosesia – CDA: Bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Bilancio

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

Exor – CDA: Bilancio

Fila – CDA: Bilancio

GEL – CDA: Bilancio

Gibus – CDA: Bilancio

Hera – CDA: Bilancio

Immsi – CDA: Bilancio

Iren – CDA: Bilancio

Longino&Cardenal – CDA: Bilancio

Portobello – CDA: Bilancio

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Sesa – Appuntamento: Presentazione analisti

Solutions Capital Management Sim – CDA: Bilancio

Ucapital24 – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2020.

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

Giovedì 26/03/2020

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Bialetti Industrie – CDA: Bilancio

Biancamano – CDA: Bilancio

Cairo Communication – CDA: Bilancio

Confinvest – CDA: Bilancio

Cose Belle D’Italia – CDA: Bilancio

Crowdfundme – CDA: Bilancio

Digital Value – CDA: Bilancio

Dominion Hosting Holding – CDA: Bilancio

Fope – CDA: Bilancio

Frendy Energy – CDA: Bilancio

Giorgio Fedon – CDA: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Il Sole 24 Ore – CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane – CDA: Bilancio

Innovatec – CDA: Bilancio

Nb Aurora – Assemblea: Bilancio

Notorious Pictures – CDA: Bilancio

Pattern – CDA: Bilancio

Rcs Mediagroup – CDA: Bilancio

Restart – CDA: Bilancio

SIT – CDA: Bilancio

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Venerdì 27/03/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Banca Popolare Sondrio – CDA: Bilancio

Caleido Group – CDA: Bilancio

Campari – Assemblea: Bilancio

Circle – CDA: Bilancio

Copernico – CDA: Bilancio

Cyberoo – CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica – CDA: Bilancio

Esautomotion – CDA: Bilancio

Expert System – CDA: Bilancio

Farmae – CDA: Bilancio

Finlogic – CDA: Bilancio

GPI – CDA: Bilancio

Icf Group – CDA: Bilancio

Italia Independent – CDA: Bilancio

Leone Film Group – CDA: Bilancio

Maps – CDA: Bilancio

Marzocchi Pompe – CDA: Bilancio

Mondo Tv – CDA: Bilancio

Officina Stellare – CDA: Bilancio

PLC – CDA: Bilancio

Portale Sardegna – CDA: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Shedir Pharma Group – CDA: Bilancio

Sirio – CDA: Bilancio

Siti – B&T – CDA: Bilancio

SOL – CDA: Bilancio