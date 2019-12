Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 dicembre 2019

editato in: da

Lunedì 23/12/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT e CTZ; Comunicazione medio-lungo

Martedì 24/12/2019

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 30 e 31 ottobre

Borsa:

Hong Kong – Chiusura anticipata della Borsa di Hong Kong

Francia – Chiusura anticipata della Borsa di Parigi

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Spagna – Chiusura anticipata della Borsa di Madrid

Inghilterra – Chiusura anticipata della Borsa di Londra

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Mercoledì 25/12/2019

Borsa:

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività (fino a giovedì 26/12/2019)

Giovedì 26/12/2019

Aziende:

Shiseido – Risultati di periodo

Venerdì 27/12/2019

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Scadenze Fiscali:

IVA – Acconto 2019 – Versamento dell’ acconto IVA da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Novembre 2019 solo per via telematica.