Appuntamenti e scadenze: settimana del 23 aprile 2018

Lunedì 23/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Unipolsai – Assemblea – Risultati di periodo

Snaitech – Assemblea – Risultati di periodo

Rai Way – Assemblea – Risultati di periodo

Pierrel – Assemblea – Risultati di periodo

Fiera Milano Spa Fiera Milano – Assemblea – Risultati di periodo

ERG – Assemblea – Risultati di periodo

Diasorin – Assemblea – Risultati di periodo

Campari – Assemblea – Risultati di periodo

Caltagirone – Assemblea – Risultati di periodo

Industria e Innovazione – CDA – Risultati di periodo

Saipem – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Boero Bartolomeo – CDA – Risultati di periodo

Banca Generali – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sogefi – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – Assemblea – Risultati di periodo

Interpump Group – Assemblea – Risultati di periodo

Ei Towers – Assemblea – Risultati di periodo

Biesse – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Sistema – Assemblea – Risultati di periodo

Softec – Assemblea – Risultati di periodo

Siti – B&T – Assemblea – Risultati di periodo

Poligrafici Printing – Assemblea – Risultati di periodo

Pharmanutra – Assemblea – Risultati di periodo

Expert System – Assemblea – Risultati di periodo

Eps Equita Pep – Assemblea – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – Assemblea – Risultati di periodo

Ki Group – CDA – Risultati di periodo

Martedì 24/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Eli Lilly – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

Harley-davidson – Risultati di periodo

Home Bancorp – Risultati di periodo

Coca-Cola – Risultati di periodo

Logitech – Risultati di periodo

Texas Instruments – Risultati di periodo

Unipol – Assemblea – Risultati di periodo

Snam – Assemblea – Risultati di periodo

Safilo Group – Assemblea – Risultati di periodo

Ratti – Assemblea – Risultati di periodo

Fullsix – Assemblea – Risultati di periodo

Caltagirone – Assemblea – Risultati di periodo

Basicnet – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

B.F – Assemblea – Risultati di periodo

Azimut – Assemblea – Risultati di periodo

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tecnoinvestimenti – Assemblea – Risultati di periodo

Saes Getters – Assemblea – Risultati di periodo

Openjobmetis – Assemblea – Risultati di periodo

Nice – Assemblea – Risultati di periodo

Landi Renzo – Assemblea – Risultati di periodo

Isagro – Assemblea – Risultati di periodo

Mutuionline – Assemblea – Risultati di periodo

Gefran – Assemblea – Risultati di periodo

BE – Assemblea – Risultati di periodo

Avio – Assemblea – Risultati di periodo

Mondadori – Assemblea – Risultati di periodo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Assemblea – Risultati di periodo

Acotel Group – Assemblea – Risultati di periodo

Zephyro – Assemblea – Risultati di periodo

Telesia – Assemblea – Risultati di periodo

Net Insurance – Assemblea – Risultati di periodo

H-Farm – Assemblea – Risultati di periodo

Finlogic – Assemblea – Risultati di periodo

Ambromobiliare – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 25/04/2018

Aziende:

Nasdaq – Risultati di periodo

T. Rowe Price – Risultati di periodo

At&t – Risultati di periodo

Ford Motor Company – Risultati di periodo

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giovedì 26/04/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Microsoft – Risultati di periodo

Baxter – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Nokia – Risultati di periodo

Amazon.com – Risultati di periodo

Bristol-myers Squibb – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Nintendo – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Valsoia – Assemblea – Risultati di periodo

TAS – Assemblea – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – Assemblea – Risultati di periodo

Poligrafici – Assemblea – Risultati di periodo

Mittel – Assemblea – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – Assemblea – Risultati di periodo

Lventure Group – Assemblea – Risultati di periodo

Hera – Assemblea – Risultati di periodo

Gedi Gruppo Editoriale – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caleffi – Assemblea – Risultati di periodo

Cir-Comp – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Profilo – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Intermobiliare – Assemblea – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Csp Int Ind Calze – CDA – Risultati di periodo

Irce – Assemblea – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Cembre – Assemblea – Risultati di periodo

B&C Speakers – Assemblea – Risultati di periodo

Ascopiave – Assemblea – Risultati di periodo

Unieuro – CDA – Risultati di periodo

SIT – Assemblea – Risultati di periodo

Safe Bag – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv Suisse – Assemblea – Risultati di periodo

Mondo Tv France – Assemblea – Risultati di periodo

Mailup – Assemblea – Risultati di periodo

Crescita – Assemblea – Risultati di periodo

Casta Diva Group – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Marzo 2018, solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2018 solo per via telematica.

Venerdì 27/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Chevron – Risultati di periodo

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Honda Motor Company – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

A2A – Assemblea – Risultati di periodo

Stefanel – Assemblea – Risultati di periodo

Saras – Assemblea – Risultati di periodo

Nova Re – Assemblea – Risultati di periodo

Netweek – CDA – Risultati di periodo

Luve – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italiaonline – Assemblea – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Assemblea – Risultati di periodo

Gabetti – Assemblea – Risultati di periodo

Enervit – Assemblea – Risultati di periodo

Enav – Assemblea – Risultati di periodo

Credito Valtellinese – Assemblea – Risultati di periodo

Credem – Assemblea – Risultati di periodo

Cofide – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica – Assemblea – Risultati di periodo

Cir-Comp – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brioschi – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Popolare Sondrio – Assemblea – Risultati di periodo

Aedes – Assemblea – Risultati di periodo

Luxottica Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Industrial – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zignago Vetro – Assemblea – Risultati di periodo

Vittoria – Assemblea – Risultati di periodo

Retelit – Assemblea – Risultati di periodo

Panariagroup – Assemblea – Risultati di periodo

I.M.A – Assemblea – Risultati di periodo

Gima Tt – Assemblea – Risultati di periodo

Gamenet – Assemblea – Risultati di periodo

Fila – Assemblea – Risultati di periodo

Fidia – Assemblea – Risultati di periodo

Exprivia – Assemblea – Risultati di periodo

Emak – Assemblea – Risultati di periodo

Elica – Assemblea – Risultati di periodo

El.En – Assemblea – Risultati di periodo

Cairo Communication – Assemblea – Risultati di periodo

Cad It – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Finnat – Assemblea – Risultati di periodo

Astaldi – Assemblea – Risultati di periodo

Aquafil – Assemblea – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Vetrya – Assemblea – Risultati di periodo

Smre – Assemblea – Risultati di periodo

Rosetti Marino – Assemblea – Risultati di periodo

Portale Sardegna – Assemblea – Risultati di periodo

Plt Energia – Assemblea – Risultati di periodo

Notorious Pictures – Assemblea – Risultati di periodo

Leone Film Group – Assemblea – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – Assemblea – Risultati di periodo

Health Italia – Assemblea – Risultati di periodo

Go Internet – Assemblea – Risultati di periodo

GEL – Assemblea – Risultati di periodo

Gambero Rosso – Assemblea – Risultati di periodo

Frendy Energy – Assemblea – Risultati di periodo

Enertronica – Assemblea – Risultati di periodo

Energica Motor Company – Assemblea – Risultati di periodo

Elettra Investimenti – Assemblea – Risultati di periodo

Digitouch – Assemblea – Risultati di periodo

Dba Group – Assemblea – Risultati di periodo

Cover 50 – Assemblea – Risultati di periodo

Clabo – Assemblea – Risultati di periodo

Sabato 28/04/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Aziende:

Marr – Assemblea – Risultati di periodo

Caleido Group – Assemblea – Risultati di periodo