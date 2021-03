Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 marzo 2021

editato in: da

Lunedì 22/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Terzo “Infrastructure Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a martedì 23/03/2021)

G20 – Terzo Infrastructure Working Group Meeting – in videoconferenza

Webinar: “Comunità energetiche. La condivisione come risorsa verso la transizione ecologica” – Evento promosso da Federconsumatori per sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia. Occasione per fare il punto sullo sviluppo di azioni condivise e di economie collaborative volte ad affermare una società più equa e sostenibile

G20 – Primo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a martedì 23/03/2021)

CNEL – Evento istituzionale – Commissione Informazione e Lavoro – Gruppo di lavoro per il capitolo sulla contrattazione collettiva di secondo livello del XXIII Rapporto Mercato del lavoroIn collegamento telematico

Istat – Prezzi delle abitazioni – IV Trimestre 2020

Banca d’Italia – Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€

Aziende:

Alkemy – CDA: Bilancio

B&C Speakers – CDA: Bilancio

Digital360 – CDA: Bilancio

FILA – CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Fope – CDA: Bilancio

Mondo TV – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Pharmanutra – CDA: Bilancio

Webuild – Appuntamento: Conference call per la comunicazione dei risultati finanziari al 31 dicembre 2020 agli analisti ed investitori

Martedì 23/03/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei

H2IT – L’economia dell’idrogeno: occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica – H2IT e Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna presentano l’evento digitale “L’economia dell’idrogeno: occasione di rilancio e strumento per la transizione energetica in Italia”, in occasione della Green Revolution & Energy Transition Week, tra gli appuntamenti delle Digital Green Weeks ideate da Ecomondo e Key Energy

G20 – Global Partnership for Financial Inclusion Workshop – in videoconferenza

STAR Conference – Spring 2021 – Edizione virtuale – La 20a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L’evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a giovedì 25/03/2021)

3a Conferenza Nazionale sull’Economia circolare – L’ENEA partecipa all’evento di lancio del Rapporto sullo Stato dell’Economia Circolare 2021, per aprire un confronto sul ruolo dell’economia circolare per la transizione alla neutralità climatica

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Banca Ifis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Banca Popolare di Sondrio – CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020

Bb Biotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Be Shaping the Future – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Biesse – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Blue Financial Communication – CDA: Bilancio

Cairo Communication – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Comer Industries – CDA: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Datalogic – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Digital Magics – CDA: Bilancio

El.En – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Elica – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Enervit – CDA: Bilancio

Esprinet – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Falck Renewables – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gamestop – Risultati di periodo

Giglio Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Il Sole 24 Ore – CDA: Bilancio

Illimity Bank – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Intesa Sanpaolo – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020

La Doria – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mailup – CDA: Bilancio

MARR – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mutuionline – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Net Insurance – CDA: Bilancio

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Orsero – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Prima Industrie – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Ratti – CDA: Bilancio

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Restart – CDA: Bilancio

Sabaf – CDA: Bilancio

Sanlorenzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Servizi Italia – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sesa – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Telesia – CDA: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Txt E-Solutions – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mercoledì 24/03/2021

Appuntamenti:

UE – Vertice sociale trilaterale in videoconferenza – Il tema principale di questo vertice sociale trilaterale sarà “Come realizzare una ripresa equa e sostenibile”

G20 – Primo Environment Deputy meeting – in videoconferenza

Investing in Climate Action: The Make-or-Break Decade – Conferenza virtuale organizzato da Project Syndicate, dalla European Investment Bank e dalla Commissione europea. Discorso d’apertura di Ursula von der Leyen, interviene Christine Lagarde

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

G20 – Primo Global Partnership for Financial Inclusion Meeting – in videoconferenza (fino a giovedì 25/03/2021)

ENEA – Webinar digitale – “Efficientamento energetico degli edifici: la diagnosi energetica e il quadro nazionale delle detrazioni fiscali. Il progetto europeo Efficient Buildings e i risultati del progetto TEESCHOOLS”

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di febbraio

16.30 – Il Sole 24 Ore – Reshape the World – All’evento interverranno tra gli altri il Presidente di Confindustria Bonomi, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, l’AD di Banco BPM Castagna, l’AD di Leonardo Profumo, l’AD di Autostrade per l’Italia Tomasi, il Presidente dell’ASI Saccoccia, Emma Marcegaglia

Aziende:

Abitare In – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Aedes – CDA: Bilancio

Alkemy – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

B.F – CDA: Approvazione del bilancio 2020

Brioschi – CDA: Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cattolica Assicurazioni – CDA: Bilancio

Cellularline – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cia – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Crowdfundme – CDA: Bilancio

Emak – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Equita Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Fiera Milano – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Friulchem – CDA: Bilancio

Gambero Rosso – CDA: Bilancio

General Mills – Risultati di periodo

Guala Closures – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Hera – CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente

Isagro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mondadori – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Nb Aurora – CDA: Bilancio

Net Insurance – Appuntamento: Presentazione analisti

Newlat Food – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Openjobmetis – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Orsero – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Pharmanutra – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piteco – CDA: Bilancio

Poste Italiane – CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili

Relatech – CDA: Bilancio

Reno De Medici – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Retelit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sabaf – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Sicit Group – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sourcesense – CDA: Bilancio

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Technogym – CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020

Technogym – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Terna – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020

Terna – CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Terna, progetto di bilancio di esercizio Terna al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Unieuro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Wiit – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zignago Vetro – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Zucchi – CDA: Bilancio

Giovedì 25/03/2021

Appuntamenti:

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

Consiglio europeo – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere dei seguenti temi: risposta alla pandemia di COVID-19, mercato unico, politica industriale, trasformazione digitale ed economia, situazione nel Mediterraneo orientale e relazioni con la Russia (fino a venerdì 26/03/2021)

BCE – Bollettino economico

G20 – International Financial Architecture Workshop

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

G20 – Secondo Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 – in videoconferenza (fino a venerdì 26/03/2021)

19.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella, al Quirinale, presenzierà la Cerimonia in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 26 marzo 2021)

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Alkemy – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Aquafil – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Ascopiave – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Avio – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

B&C Speakers – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti

Be Shaping the Future – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Beghelli – CDA: Bilancio

Bff Bank – Appuntamento: Presentazione analisti

Bff Bank – Assemblea: Assemblea ordinaria degli azionisti

Biancamano – CDA: Relazione semestrale

Buzzi Unicem – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Carel Industries – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cembre – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cementir Holding – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Cerved Group – CDA: Esame del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Conafi – CDA: Bilancio

Doxee – CDA: Bilancio

Emak – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Eurotech – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Exor – CDA: Bilancio

FILA – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gefran – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Gibus – CDA: Bilancio

Giorgio Fedon – CDA: Bilancio

Igd – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Irce – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

IREN – CDA: Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

IREN – Appuntamento: Presentazione analisti

Italmobiliare – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Landi Renzo – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Mondo TV – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Piovan – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Prismi – CDA: Bilancio

Reply – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

S.S. Lazio – CDA: Relazione semestrale

Sabaf – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Saes Getters – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Sogefi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Somec – CDA: Bilancio

Tamburi – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tinexta – Appuntamento: Virtual STAR Conference 2021 – Spring Edition

Tps – CDA: Bilancio

Ucapital24 – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2021.

Venerdì 26/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Terzo International Financial Architecture Working Group Meeting – in videoconferenza

32° Forum annuale Ambrosetti: “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza” – Workshop in digitale organizzato da The European House – Ambrosetti incentrato su economia, finanza e mercati finanziari nel mondo, in Europa ed in Italia. L’evento riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali e di servizi, nonché delle principali istituzioni economiche e finanziarie, nazionali ed internazionali (fino a sabato 27/03/2021)

Euro Summit – Al Vertice euro si riuniranno i capi di Stato o di governo dei paesi della zona euro, il presidente del Vertice euro e il presidente della Commissione europea. Verranno discussi i modi per rafforzare il ruolo internazionale dell’euro

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Askoll Eva – CDA: Bilancio

Cairo Communication – CDA: Bilancio

Carraro – CDA: Bilancio

Cover 50 – CDA: Bilancio

Dhh – CDA: Bilancio

Esi – CDA: Bilancio

Eviso – CDA: Relazione semestrale

Frendy Energy – CDA: Bilancio

Gel – CDA: Bilancio

Maps – CDA: Bilancio

Osai Automation System – CDA: Bilancio

TAS – CDA: Bilancio