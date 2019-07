Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 luglio 2019

editato in: da

Lunedì 22/07/2019

Appuntamenti:

Attività economiche e finanziarie internazionali – Il ministro Tria sarà a Istanbul per incontrare il collega turco Berat Albayrak, oltre a un numero consistente di imprenditori e investitori turchi. Il ministro vedrà anche un’importante delegazione di imprenditori italiani presenti nel paese

Borsa:

Cellularline – Passaggio delle azioni dall’AIM Italia al segmento STAR di Borsa Italiana

Aziende:

Logitech International – Risultati di periodo

Net Insurance – Assemblea: Bilancio

Ryanair Holdings – Risultati di periodo

Sogefi – CDA: Relazione semestrale

Whirlpool – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Aprile-Giugno 2019.

Martedì 23/07/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Coca-Cola – Risultati di periodo

Covivio – CDA: Relazione semestrale

Eps Equita Pep2 – CDA: Relazione semestrale

Home Bancorp – Risultati di periodo

Spactiv – CDA: Relazione semestrale

Texas Instruments – Risultati di periodo

Visa – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modello 730 – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato per trasmettere autonomamente tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Modello 730.

730 tramite CAF o professionisti – E’ l’ultimo giorno per i CAF o professionisti abilitati per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4, per le dichiarazioni presentate da parte del contribuente dal 1 luglio al 23 luglio.

Mercoledì 24/07/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

At&T – Risultati di periodo

Boeing – Risultati di periodo

Canon Inc Each Rep – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

Edison R – CDA: Relazione semestrale

Facebook – Risultati di periodo

Fincantieri – CDA: Relazione semestrale

Ford Motor – Risultati di periodo

Glaxosmithkline Each Cnv Into 2 Ord Gbp – Risultati di periodo

Mediolanum Gestione Fondi Sgr – CDA: Relazione semestrale

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Saipem – CDA: Relazione semestrale – Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

T. Rowe Price Group Inc T Rowe Price – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugno

Giovedì 25/07/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon Com – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Autostrade Merid – CDA: Relazione semestrale

Basicnet – CDA: Relazione semestrale

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Coima Res – CDA: Relazione semestrale

ENI – CDA: Preconsuntivo semestrale

First Solar – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea: Bilancio

Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Maire Tecnimont – CDA: Relazione semestrale

Mattel – Risultati di periodo

Netweek – Assemblea: Bilancio

Piquadro – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Starbucks – Risultati di periodo

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Total – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 2° trimestre 2019 solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di giugno 2019 solo per via telematica.

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente della BCE

Venerdì 26/07/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Alerion – CDA: Relazione semestrale

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gedi Gruppo Editoriale – CDA: Relazione semestrale

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea: Bilancio

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Piaggio – CDA: Relazione semestrale

Ratti – CDA: Relazione semestrale

Twitter – Risultati di periodo

Vianini – CDA: Relazione semestrale

Zignago Vetro – CDA: Relazione semestrale