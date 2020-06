Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 giugno 2020

editato in: da

Lunedì 22/06/2020

Appuntamenti:

UE – Vertice internazionale – Vertice UE-Cina in videoconferenza

EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 – Importante evento dal tema “Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth” dedicato alle energie rinnovabili e all’uso efficiente dell’energia in Europa (fino a venerdì 26/06/2020)

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea; Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 25/06/2020)

CNEL – Instant webinar – Rivoluzione digitale: se non ora quando? Come cambiano le relazioni di consumatori e imprese tra bisogni, opportunità e risposte dell’ordinamento. In collegamento telematico

2020 Frankfurt Finance Summit – Il summit è rivolto a CEO, CFO, rappresentanti delle banche centrali, autorità di vigilanza e varie personalità di oltre 20 paesi, invitati a discutere argomenti che muovono l’industria finanziaria. Per la prima volta si può partecipare all’evento sia in loco che online.

10.45 – IREX Annual Report 2020 – Il futuro del sistema elettrico – La seconda parte dell’Irex Annual Report “La trasformazione del settore elettrico. Rinnovabili, mercati, reti, innovazione” sarà presentata in una web conference

12.00 – Anitec-Assinform – Assemblea pubblica e Conferenza stampa online – L’incontro si terrà in video conferenza. Verrà presentato il Rapporto “IL DIGITALE IN ITALIA 2020” tendenze 2019 e previsioni 2020 del Mercato Digitale in Italia. Interverranno Luigi Gubitosi, Vice Presidente di Confindustria e Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Neurosoft – Assemblea: Bilancio

Rosss – Assemblea: Bilancio

Martedì 23/06/2020

Appuntamenti:

UE – Vertice sociale trilaterale – Il vertice, che si svolge in video conferenza, riunisce i presidenti delle istituzioni dell’UE e alti dirigenti delle parti sociali europee. E’ copresieduto dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione europea e dal Primo Ministro croato

Confindustria – Assemblea annuale Assocarta – Assemblea Assocarta “Carta Ecosistema essenziale circolare”. Partecipano Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing e Aurelio Regina, Delegato Energia Confindustria

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Ambiente; Videoconferenza dei ministri dell’Istruzione

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Blackberry – Appuntamento: Annual General Meeting 2020

Ilpra – Appuntamento: Presentazione analisti

Mondo Tv Suisse – Assemblea: Bilancio

Mercoledì 24/06/2020

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (fino a mercoledì 01/07/2020)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio

11.00 – CNEL – Assemblea in collegamento telematico

11.00 – Corte dei Conti – Cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato – Si svolge nella sede centrale della Corte dei conti, in videoconferenza, la cerimonia di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2019. Sarà presieduta dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. La relazione sarà svolta dal Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo Ermanno Granelli. Interverrà il Procuratore Generale aggiunto Fausta Di Grazia. Per il Consiglio di Presidenza della Corte, sarà presente il Vicepresidente Gabriele Fava.

Aziende:

Abitare In – Assemblea: Bilancio

Blackberry – Risultati di periodo

Energica Motor Company – Assemblea: Bilancio

Imvest – Assemblea: Bilancio

Rai Way – Assemblea: Bilancio

Retelit – Assemblea: Bilancio

Rosss – Assemblea: Bilancio

Giovedì 25/06/2020

Appuntamenti:

ENEA – Webinar GECO (Green Energy Community) – Gli esperti della Green Energy Community organizzano una video-conferenza interattiva dal titolo: “Ripartire sostenibile. Le misure green del Decreto Rilancio”

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Brioschi – Assemblea: Bilancio

Dba Group – Assemblea: Bilancio

Go Internet – Assemblea: Bilancio

H-Farm – Assemblea: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Relazione semestrale

It Way – Assemblea: Bilancio

Ki Group – Assemblea: Bilancio

Ucapital24 – Assemblea: Bilancio

Visibilia Editore – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2020.

Venerdì 26/06/2020

Appuntamenti:

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – I trimestre 2020

Banca d’Italia – €-coin; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Alfio Bardolla – Assemblea: Bilancio

Basicnet – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Brioschi – Assemblea: Bilancio

Caleido Group – Assemblea: Bilancio

Cattolica Assicurazioni – Assemblea: Bilancio

Cover 50 – Assemblea: Bilancio

Expert System – Assemblea: Bilancio

Fiat Chrysler – Assemblea: Bilancio

Fullsix – Assemblea: Bilancio

Gequity – Assemblea: Bilancio

Go Internet – Assemblea: Bilancio

Health Italia – Assemblea: Bilancio

H-Farm – Assemblea: Bilancio

Imvest – Assemblea: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Ki Group – Assemblea: Bilancio

Mediaset – Assemblea: Bilancio

Mittel – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – Assemblea: Bilancio

Sg Company – Assemblea: Bilancio

Titanmet – Assemblea: Bilancio

Ucapital24 – Assemblea: Bilancio

Sabato 27/06/2020

Aziende:

Caleido Group – Assemblea: Bilancio

Cattolica Assicurazioni – Assemblea: Bilancio

Monrif – Assemblea: Bilancio

Poligrafici – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – Assemblea: Bilancio