Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 gennaio 2018

(Teleborsa) –

Lunedì 22/01/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Banca d’Italia – I bilanci delle famiglie italiane; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Netflix – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Ottobre-Dicembre 2017

Martedì 23/01/2018

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

UE – Riunione Ecofin

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey): risultati per l’Italia

Martedì 23/01/2018

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Martedì 23/01/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Texas Instruments – Risultati di periodo

Mercoledì 24/01/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Ebay – Risultati di periodo

Ford Motor Company – Risultati di periodo

General Electric – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Novartis – Risultati di periodo

Vittoria – CDA – Risultati di periodo

Giovedì 25/01/2018

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di dicembre

Giovedì 25/01/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

Giovedì 25/01/2018

Appuntamenti:

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Giovedì 25/01/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

De’Longhi – CDA – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

3m Company – Risultati di periodo

Whirlpool – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Stmicroelectronics| – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FCA – Fiat Chrysler Automobiles N.V. – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Dicembre 2017.

IVA COMUNITARIA – ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI – Presentazione per via telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al 4° trimestre 2017.

Venerdì 26/01/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 20 e 21 dicembre

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i