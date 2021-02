Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 febbraio 2021

editato in: da

Lunedì 22/02/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari esteri

G20 – Primo “Culture Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a martedì 23/02/2021)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 25/02/2021)

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

CNEL – Evento istituzionale – Audizione CNEL innanzi le Commissioni riunite 5 Bilancio e 14 Politiche dell’Unione europea del Senato sulla proposta di “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. In collegamento telematico

Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema – Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema: La Banca d’Italia ascolta i rappresentanti dei media. Evento online

14.45 – Settimana parlamentare europea 2021 – in videoconferenza – Nell’ambito della European Parliamentary Week, si terranno la Conferenza sul Semestre europeo, organizzata dal Parlamento europeo, e la Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione europea, copresieduta dal Parlamento europeo e dal Parlamento portoghese. Tra i vari interventi, parleranno Christine Lagarde, Ursula von der Leyen e David Maria Sassoli

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Antares Vision – CDA: Bilancio

Fiera Milano – CDA: Approvazione dei risultati preconsuntivi relativi all’esercizio 2020 e del piano industriale 2021-2025

Recordati – CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2020

Martedì 23/02/2021

Appuntamenti:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei – La presidenza portoghese informerà i ministri in merito alla Conferenza sul futuro dell’Europa. I ministri procederanno quindi a uno scambio di opinioni sul piano d’azione per la democrazia europea. Valuteranno inoltre la situazione delle relazioni UE-Regno Unito

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

18.00 – Quali scelte e quali politiche per la reputazione dell’università – Evento conclusivo del ciclo di presentazioni della Ricerca “L’Italia e la sua reputazione: l’università” di italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in streaming su Luiss Social TV. Intervengono: Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo – Civiltà, Paola Severino, Vice Presidente Università Luiss Guido Carli, Gaetano Manfredi, Professore di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Federico II

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

4Aim Sicaf – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Banca Carige – CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Fiera Milano – Appuntamento: Presentazione agli investitori del piano industriale 2021-2025, in modalità virtuale.

Sanlorenzo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Telecom Italia – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano strategico 2021-2023

Tinexta – CDA: Approvazione dei risultati preconsuntivi e del piano economico-finanziario 2021 – 2023

Tinexta – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria

Mercoledì 24/02/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo “Development Working Group Meeting” in videoconferenza (fino a giovedì 25/02/2021)

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea, in videocollegamento

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

11.00 – Generali – 190° anniversario – Conferenza stampa virtuale organizzata in occasione del 190° anniversario della fondazione di Assicurazioni Generali e della presentazione del piano di investimenti Fenice 190, con il Presidente Gabriele Galateri di Genola e il Group CEO Philippe Donnet

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

A2A – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

Esprinet – Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day organizzato da Intesa San Paolo

Saipem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Tenaris – CDA: Bilancio

Giovedì 25/02/2021

Appuntamenti:

Credito al Credito 2021 “Operosi per natura” – Evento organizzato da Abi e AbiEventi – in streaming. Sarà presente Emanuele Orsini, Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo – I membri del Consiglio europeo si riuniranno in videoconferenza per discutere dell’attuale situazione della pandemia di COVID-19, della preparazione alle minacce per la salute, della sicurezza e della difesa e delle relazioni con il vicinato meridionale (fino a venerdì 26/02/2021)

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Autogrill – Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci (in unica convocazione) per deliberare sulla proposta di attribuzione di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

Autostrade Meridionali – CDA: Bilancio

Banca MPS – CDA: Esame del progetto di bilancio 2020

BNP Paribas Reim Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Coima Res – CDA: Bilancio

doValue – CDA: Pubblicazione dei principali indicatori economici e finanziari consolidati al 31 dicembre 2020

Fincantieri – CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020 e del bilancio consolidato 2020

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Igd – CDA: Bilancio

Juventus – CDA: Relazione semestrale

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Torre Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2021 solo per via telematica.

Venerdì 26/02/2021

Appuntamenti:

ENEA – Efficienza energetica negli edifici – “Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzazione” è organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con ENEA. Un dibattito con tutti gli interlocutori coinvolti nel settore, in Italia, per una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica

Banca d’Italia – Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/2021)

G20 – Primo meeting del Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali, sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza

11.00 – Corte dei Conti Lazio – Inaugurazione anno giudiziario 2021 – La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio avrà luogo, a porte chiuse, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Presiede il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Tommaso Miele, che svolgerà la relazione sull’attività nel 2020. Previsti gli interventi del Procuratore regionale, Pio Silvestri, e del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti

12.00 – Webinar “Efficienza energetica negli edifici” – “Efficienza energetica negli edifici: trend globali, strumenti, strategie e supporto alla decarbonizzione” è il webinar organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con ENEA. Un dibattito con tutti gli interlocutori coinvolti nel settore, in Italia, per una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Amundi Real Estate Italia Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Cy4gate – CDA: Bilancio

Fenix Entertainment – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Investire Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Sogefi – CDA: Bilancio