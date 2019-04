Appuntamenti e scadenze: settimana del 22 aprile 2019

editato in: da

Lunedì 22/04/2019

Borsa:

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Titanmet – CDA: Bilancio

TPS – Assemblea: Bilancio

Whirlpool – Risultati di periodo

Martedì 23/04/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Aquafil – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

B.F – Assemblea: Bilancio

Cherokee – Risultati di periodo

Coca-Cola – Risultati di periodo

Crowdfundme – Assemblea: Bilancio

Ebay – Risultati di periodo

Gabetti – Assemblea: Bilancio

Harley-Davidson Inc Harley Davidson – Risultati di periodo

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Orsero – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – Assemblea: Bilancio

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Ratti – Assemblea: Bilancio

Smre – Assemblea: Bilancio

Texas Instruments – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Wm Capital – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2019.

Mercoledì 24/04/2019

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Borsa:

SMRE – Ultimo giorno di quotazione all’AIM delle azioni e dei warrant

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i

Aziende:

Acotel Group – Assemblea: Bilancio

Alerion – Assemblea: Bilancio

At&T – Risultati di periodo

Azimut – Assemblea: Bilancio

Banca Finnat – Assemblea: Bilancio

Boeing – Risultati di periodo

Borgosesia – CDA: Bilancio

Caterpillar – Risultati di periodo

Cdr Advance Capital – CDA: Bilancio

CHL – CDA: Bilancio

Covivio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Diasorin – Assemblea: Bilancio

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Facebook – Risultati di periodo

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – Assemblea: Bilancio

Microsoft – Risultati di periodo

Monrif – Assemblea: Bilancio

Moody’s Corp Moody’s – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Northrop Grumman – Risultati di periodo

Orsero – Assemblea: Bilancio

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Poligrafici – Assemblea: Bilancio

Ratti – Assemblea: Bilancio

Retelit – Assemblea: Bilancio

Salini Impregilo – Assemblea: Bilancio

SIT – Assemblea: Bilancio

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Risultati di periodo

T. Rowe Price Group Inc T Rowe Price – Risultati di periodo

Visa – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella incontra con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della ricorrenza del 74° Anniversario della Liberazione al Palazzo del Quirinale

Giovedì 25/04/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Altare della Patria per la deposizione di una corona d’alloro in occasione del 74° Anniversario della Liberazione

BCE – Bollettino economico

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Borsa:

SMRE – Revocate dalla quotazione all’AIM le azioni ed i warrant

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon.Com – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

First Solar – Risultati di periodo

Ford Motor – Risultati di periodo

Intel Corp Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Nokia Corporation – Risultati di periodo

Starbucks – Risultati di periodo

Total – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo

Venerdì 26/04/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Ambromobiliare – Assemblea: Bilancio

Ascopiave – Assemblea: Bilancio

Banca Popolare Sondrio – Assemblea: Bilancio

Bb Biotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Chevron – Risultati di periodo

CHL – Assemblea: Bilancio

Colgate-Palmolive – Risultati di periodo

Diasorin – Assemblea: Bilancio

Ediliziacrobatica – Assemblea: Bilancio

Enav – Assemblea: Bilancio

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Gamenet – Assemblea: Bilancio

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Iniziative Bresciane – Assemblea: Bilancio

Portale Sardegna – CDA: Bilancio

Rosetti Marino – Assemblea: Bilancio

Sanofi – Risultati di periodo

Softec – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali – Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2019 solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2019.

Sabato 27/04/2019

Aziende:

Banca Popolare Sondrio – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Bilancio