Appuntamenti e scadenze: settimana del 21 settembre 2020

Lunedì 21/09/2020

Appuntamenti:

Istat – Ricerca e sviluppo in Italia – Anni 2018/2020; Conti economici nazionali – Anno 2019

Assemblea Parlamentare Franco-Tedesca – Discorso di Christine Lagarde, Presidente della BCE, all’Assemblea Parlamentare Franco-Tedesca, organo congiunto del Bundestag tedesco e l’Assemblea nazionale francese

CNEL – Next generation EU for equal opportunities – Forum permanente pari opportunità: incontro straordinario per l’individuazione delle priorità su cui investire le risorse europee

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri UE del Commercio

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria

Consiglio dell’UE – Consiglio “Affari esteri”. Sarà presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Durante la sessione verranno esaminati i recenti sviluppi e saranno discusse le questioni relative alla Libia, alle relazioni UE-Unione africana e alla Bielorussia.

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Antares Vision – CDA: Relazione semestrale

Cover 50 – CDA: Relazione semestrale

Digital360 – CDA: Relazione semestrale

Eems – CDA: Relazione semestrale

Neurosoft – CDA: Relazione semestrale

Olidata – CDA: Relazione semestrale

Prismi – CDA: Relazione semestrale

Seri Industrial – CDA: Relazione semestrale

Martedì 22/09/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Consiglio “Affari generali”. La presidenza, in seduta pubblica, informerà i ministri sullo stato dei lavori riguardanti il prossimo quadro finanziario pluriennale e il pacchetto per la ripresa

CNEL – The New Labor Rights-Trade Linkage in the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Cross Border Cooperation, Labor Enforcement, Investment Protection

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banco Sardegna Risp – Appuntamento: Presentazione analisti

Blue Financial Communication – CDA: Relazione semestrale

Cy4gate – CDA: Relazione semestrale

Digital Bros – CDA: Bilancio

Gequity – CDA: Relazione semestrale

Mondo Tv France – CDA: Relazione semestrale

Nike – Risultati di periodo

OVS – CDA: Relazione semestrale

Ratti – CDA: Relazione semestrale

Solutions Capital Management Sim – CDA: Relazione semestrale

Trevi – CDA: Relazione semestrale

Mercoledì 23/09/2020

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Aziende:

Garofalo Health Care – CDA: Relazione semestrale

General Mills – Risultati di periodo

Portobello – CDA: Relazione semestrale

Relatech – CDA: Relazione semestrale

Softec – CDA: Relazione semestrale

Triboo – CDA: Relazione semestrale

Giovedì 24/09/2020

Appuntamenti:

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Istat – Prezzi delle abitazioni – II trimestre 2020

BCE – Bollettino economico

Consiglio europeo straordinario – I leader dell’UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di mercato unico, politica industriale e trasformazione digitale, nonché di relazioni esterne, in particolare le relazioni con la Turchia e con la Cina (fino a venerdì 25/09/2020)

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agosto

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Autogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Blackberry – Risultati di periodo

Circle – CDA: Relazione semestrale

Clabo – CDA: Relazione semestrale

Conafi – CDA: Relazione semestrale

Danieli – CDA: Bilancio

Digital Magics – CDA: Relazione semestrale

Friulchem – CDA: Relazione semestrale

Fullsix – CDA: Relazione semestrale

Gel – CDA: Relazione semestrale

Grifal – CDA: Relazione semestrale

Ilpra – CDA: Relazione semestrale

Industrie Chimiche Forestali – CDA: Relazione semestrale

Matica Fintec – CDA: Relazione semestrale

Pattern – CDA: Relazione semestrale

Ucapital24 – CDA: Relazione semestrale

Venerdì 25/09/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

B.F – CDA: Relazione semestrale

Csp Int Ind Calze – CDA: Relazione semestrale

Ediliziacrobatica – CDA: Relazione semestrale

Esautomotion – CDA: Relazione semestrale

Eukedos – CDA: Relazione semestrale

Farmae – CDA: Relazione semestrale

Finlogic – CDA: Relazione semestrale

Fope – CDA: Relazione semestrale

Fos – CDA: Relazione semestrale

Gismondi 1754 – CDA: Relazione semestrale

Imvest – CDA: Relazione semestrale

Indel B – CDA: Relazione semestrale

Longino&Cardenal – CDA: Relazione semestrale

Maps – CDA: Relazione semestrale

Mittel – CDA: Relazione semestrale

Notorious Pictures – CDA: Relazione semestrale

Rosss – CDA: Relazione semestrale

Sirio – CDA: Relazione semestrale

Thespac – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2020.