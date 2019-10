Appuntamenti e scadenze: settimana del 21 ottobre 2019

editato in: da

Lunedì 21/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Aziende:

Alkemy – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Antares Vision – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Comer Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Costamp Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Digital Value – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ediliziacrobatica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Eles – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Esautomotion – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Expert System – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Farmae – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fervi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gedi Gruppo Editoriale – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gibus – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Health Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

H-Farm – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Industrial Stars Of Italy 3 – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Intred – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Italian Wine Brands – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Logitech International – Risultati di periodo

Longino&Cardenal – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mailup – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Maps – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Marzocchi Pompe – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Monnalisa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Notorious Pictures – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Officina Stellare – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Orsero – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Pattern – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Pharmanutra – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Powersoft – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Radici – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Shedir Pharma Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sicit Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sirio – Appuntamento: Conference call con gli analisti

TPS – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Denuncia e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Luglio-Settembre 2019.

Imposta di bollo – Fatture elettroniche (III trim.) – versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2019.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Apertura Servizio PCE 2019.

PREVINDAPI – Denuncia e versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, e a favore dei dirigenti delle aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.

Martedì 22/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Aquafil – Appuntamento: Conference call con gli analisti

B&C Speakers – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

BE – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Biesse – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Danieli & C – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Dea Capital – Appuntamento: Conference call con gli analisti

El.En – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Emak – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Equita Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Eurotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fiera Milano – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fila – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gefran – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gima Tt – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Harley Davidson – Risultati di periodo

I.M.A – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Industrial Stars Of Italy 3 – Assemblea: Bilancio

Interpump Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

La Doria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Mcdonald’s – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mondo Tv – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mutuionline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Openjobmetis – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Piovan – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Prima Industrie – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Reno De Medici – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Reply – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Servizi Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sesa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tamburi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Texas Instruments – Risultati di periodo

Tinexta – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Txt E-Solutions – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unieuro – CDA: Relazione semestrale

Whirlpool – Risultati di periodo

Wiit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zignago Vetro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Economia Circolare – Valorizzazione frazione organica – Si svolge a Roma, presso la Sala Stampa Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, la presentazione di un nuovo modello di Economia Circolare per la valorizzazione dei rifiuti e la produzione di energia pulita, sviluppato da Contarina, società pubblica per la gestione dei rifiuti, e Liquigas a Treviso

Mercoledì 23/10/2019

Appuntamenti:

Trading Online Expo 2019 – TOL Expo aprirà le porte a due giorni pieni di eventi, incontri, e didattica dedicata al trading OnLine. Organizzata da Borsa Italiana, si svolge a Piazza Affari, Milano

33° Madrid Forum – Si svolge una volta l’anno il Forum europeo sulla regolamentazione del gas, dove si discute su opportunità e sfide legate alla creazione di un mercato interno del gas nell’UE

Aziende:

Avio – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Boeing – Risultati di periodo

Cairo Communication – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Caterpillar – Risultati di periodo

Cellularline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cembre – Appuntamento: Conference call con gli analisti

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ebay – Risultati di periodo

Eli Lilly – Risultati di periodo

Elica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Esprinet – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Falck Renewables – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ford Motor – Risultati di periodo

Gedi Gruppo Editoriale – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Industrial Stars Of Italy 3 – Assemblea: Bilancio

Invesco – Risultati di periodo

Italmobiliare – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ivs Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Microsoft – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Technogym – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesla – Risultati di periodo

Unieuro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Giovedì 24/10/2019

Borsa:

Newlat Food – Debutto delle azioni sull’MTA di Borsa Italiana, segmento Star

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon Com – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

American Electric Power – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Baxter International – Risultati di periodo

Covivio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Solar – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Juventus Fc – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Twitter – Risultati di periodo

Visa – Risultati di periodo

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre

Venerdì 25/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Autostrade Merid – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros – Assemblea: Bilancio

ENI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Sogefi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Total – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi Intrastat Trimestrali – Presentazione elenchi Intrastat trimestrali (3° trimestre 2019) solo per via telematica.

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Settembre 2019 solo per via telematica.

Modello 730 – Integrativo – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato che ha già presentato il Modello 730, per consegnare al CAF o al professionista abilitato il Modello 730-integrativo.

Sabato 26/10/2019

Appuntamenti:

Ora solare – Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre si torna all’ora solare