Appuntamenti e scadenze: settimana del 21 maggio 2018

Lunedì 21/05/2018

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Aziende:

Fullsix – Assemblea – Risultati di periodo

FNM – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2018.

Martedì 22/05/2018

Appuntamenti:

Istat – Prospettive per l’economia italiana

Martedì 22/05/2018

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Martedì 22/05/2018

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise| – Risultati di periodo

Urban Outfitters| – Risultati di periodo

Mediacontech – Assemblea – Risultati di periodo

Conafi Prestito’ – Assemblea – Risultati di periodo

Class Editori – Assemblea – Risultati di periodo

Mercoledì 23/05/2018

Appuntamenti:

Confindustria – Assemblea

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Ralph Lauren| – Risultati di periodo

Lowe’s Companies| – Risultati di periodo

Guess?| – Risultati di periodo

Tiffany| – Risultati di periodo

Datalogic – Assemblea – Risultati di periodo

Italia Independent – Assemblea – Risultati di periodo

Giovedì 24/05/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 26 aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Abercrombie & Fitch| – Risultati di periodo

Best Buy| – Risultati di periodo

Dollar Tree| – Risultati di periodo

Foot Locker| – Risultati di periodo

Enel – Assemblea – Risultati di periodo

Eems – Assemblea – Risultati di periodo

Bastogi – Assemblea – Risultati di periodo

Autogrill – Assemblea – Risultati di periodo

Wm Capital – CDA – Risultati di periodo

Wiit – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Venerdì 25/05/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Venerdì 25/05/2018

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile

Venerdì 25/05/2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Ambienthesis – Assemblea – Risultati di periodo

Modelleria Brambilla – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – CDA – Risultati di periodo

Clabo – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Aprile 2018.

Sabato 26/05/2018

Aziende:

Piquadro – CDA – Risultati di periodo

Imvest – CDA – Risultati di periodo