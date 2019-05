Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 maggio 2019

editato in: da

Lunedì 20/05/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà all’Università La Sapienza, a Roma, per la Cerimonia di intitolazione dell’Aula XIII a Massimo D’Antona

Consiglio dell’UE – Consiglio dello Spazio economico europeo

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Aziende:

Axelero – Assemblea: Bilancio

Enertronica – CDA: Bilancio

It Way – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ryanair Holdings – Risultati di periodo

Telecom Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ternienergia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Titanmet – CDA: Bilancio

Trawell Co – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Valsoia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2019.

Martedì 21/05/2019

Appuntamenti:

Banche e Sicurezza 2019 – L’evento, organizzato dall’ABI, è dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario. Si svolge a Milano presso il Centro Servizi Bezzi – Sala Conferenze Banco BPM

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Aziende:

Bialetti Industrie – Assemblea: approvazione bilancio al 31 dicembre 2018 e rinnovo cariche sociali

Home Depot – Risultati di periodo

J C Penney Company Inc Jc Penney – Risultati di periodo

M&C – Assemblea: Bilancio

SOL – Assemblea: Bilancio

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Mercoledì 22/05/2019

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Istat – Prospettive per l’economia italiana per il 2019

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Perugia – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Aziende:

Bialetti Industrie – Assemblea: Bilancio

Costamp Group – CDA: Bilancio

Indel B – Assemblea: Bilancio

Iren – Assemblea: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tata Motors – Risultati di periodo

Tiffany – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Assemblea Pubblica di Confindustria – L’evento si svolge a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. Si riuniranno , alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, Imprenditori, rappresentanti del mondo dell’economia e della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA, delle Parti Sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica e dell’informazione

Giovedì 23/05/2019

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 10 aprile

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Autogrill – Assemblea: Bilancio

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Best Buy – Risultati di periodo

Conafi – Assemblea: Bilancio

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Hp Incorporation – Risultati di periodo

Innovatec – CDA: Bilancio

It Way – Assemblea: Bilancio

Stmicroelectronics – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile

Venerdì 24/05/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Bastogi – Assemblea: Bilancio

Foot Locker – Risultati di periodo

Garofalo Health Care – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Imvest – CDA: Bilancio

Mondo Tv France – Assemblea: Bilancio

Torre Sgr – CDA: Bilancio