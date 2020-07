Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 luglio 2020

editato in: da

Lunedì 20/07/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

G20- Arabia Saudita 2020 – Virtual Meeting: 4° Digital Economy Task Force (fino a martedì 21/07/2020)

Roma Capitale – Virginia Raggi: +BusXRoma, la nuova flotta Atac. Presenti l’AD di Industria Italiana Autobus Giovanni De Filippis, l’amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

ARERA – L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente pubblica la Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti

Aziende:

Gismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Logitech International – Risultati di periodo

Manpowergroup – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Modello Unico 2020 – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i contribuenti titolari di partita IVA soggetti Isa e forfettari.

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Aprile-Giugno 2020.

Martedì 21/07/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri della Ricerca (fino a mercoledì 22/07/2020)

Festival della Soft Economy – Evento: “Green Deal-un nuovo tempo economico e sociale, la ripresa tra crisi climatica e post Covid 19”

IIF- ESG Webinar – ESG (Environmental, Social and Governance) Webinar: Banking the Future of Sustainable Finance, organizzato da Institute of International Finance

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

9.15 – Assemblea Presidenti Coldiretti – Incontro nazionale dei presidenti della Coldiretti convocato per sostenere il rilancio del Paese di fronte al pesante impatto su economia, lavoro e salute provocato dall’emergenza coronavirus. Interverranno il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro e il Ministro della Salute Roberto Speranza

Aziende:

Coca Cola – Risultati di periodo: 2nd Quarter 2020 Earnings Call

Covivio – CDA: Relazione semestrale

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Novartis – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Texas Instruments – Risultati di periodo

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Mercoledì 22/07/2020

Appuntamenti:

Confindustria – Webinar – Presentazione del Rapporto Confindustria – Cerved “Le PMI di Mezzogiorno e Centro Nord e la ripresa post Covid”

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale dei ministri dell’economia digitale (fino a giovedì 23/07/2020)

CNEL – Consiglio di Presidenza

Istat – Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – Anno 2019;

Mercato Immobiliare – Nomisma presenta il 2° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2020

Aziende:

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Luve| – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Microsoft – Risultati di periodo

Monrif – CDA: Relazione semestrale

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA: Relazione semestrale

Poligrafici Printing – CDA: Relazione semestrale

Tesla Motors – Risultati di periodo

Whirlpool – Risultati di periodo

Giovedì 23/07/2020

Appuntamenti:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugno

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Amazon – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Autostrade Meridionali – CDA: Relazione semestrale

Expedia – Risultati di periodo

Finlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intel – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Mediolanum Gestione Fondi Sgr – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Piquadro – CDA: Bilancio

Stmicroelectronics – Risultati di periodo

Tata Motors – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Visibilia Editore – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

730 tramite CAF o professionisti – E’ l’ultimo giorno per i CAF o professionisti abilitati per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4, per le dichiarazioni presentate da parte del contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Venerdì 24/07/2020

Appuntamenti:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Rating sovrano – Olanda – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 2° incontro straordinario degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo)

Rating sovrano – Malta – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Grecia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

American Express – Risultati di periodo

Bb Biotech – CDA: Relazione semestrale

Gruppo Editoriale l’Espresso – CDA: Relazione semestrale

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Honeywell International – Risultati di periodo