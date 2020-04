Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 20/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Aziende:

Antares Vision – CDA: Bilancio

Askoll Eva – Assemblea: Bilancio

Banco Sardegna Risp – Assemblea: Bilancio

Carel Industries – Assemblea: Bilancio

Cementir Holding – Assemblea: Bilancio

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Costamp Group – Assemblea: Bilancio

Dea Capital – Assemblea: Bilancio

Doxee – Appuntamento: Presentazione analisti

Fiera Milano – Assemblea: Bilancio

Gibus – Appuntamento: Presentazione analisti

Intek Group – CDA: Bilancio

Intred – Assemblea: Bilancio

Longino&Cardenal – Appuntamento: Presentazione analisti

Poligrafici – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing – Assemblea: Bilancio

Sicit Group – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2020 (i versamenti che perverranno successivamente, ma comunque entro la data del 30 giugno 2020, non saranno applicati interessi di mora da parte del Fondo).

Martedì 21/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Algowatt – CDA: Bilancio

Askoll Eva – Assemblea: Bilancio

Banco Sardegna Risp – Assemblea: Bilancio

Biesse – Assemblea: Bilancio

Caltagirone Editore – Assemblea: Bilancio

Coca-Cola – Risultati di periodo

D’Amico – Assemblea: Bilancio

ERG – Assemblea: Bilancio

Intred – Assemblea: Bilancio

Italmobiliare – Assemblea: Bilancio

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Manpowergroup – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Openjobmetis – Assemblea: Bilancio

Philip Morris International – Risultati di periodo

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Reply – Assemblea: Bilancio

Saes Getters – Assemblea: Bilancio

Sanlorenzo – Assemblea: Bilancio

Saras – Assemblea: Bilancio

Sicit Group – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Bilancio

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Websolute – CDA: Bilancio

Mercoledì 22/04/2020

Aziende:

Aeffe – Assemblea: Bilancio

Alcoa – Risultati di periodo

Aspen Technology – Risultati di periodo

At&T – Risultati di periodo

BE – Assemblea: Bilancio

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

Boeing – Risultati di periodo

Bper – Assemblea: Bilancio

Carraro – Assemblea: Bilancio

Cembre – Assemblea: Bilancio

Comer Industries – Assemblea: Bilancio

Covivio – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’Longhi – Assemblea: Bilancio

ERG – Assemblea: Bilancio

Esautomotion – Assemblea: Bilancio

Facebook – Risultati di periodo

Fila – Assemblea: Bilancio

Gedi Gruppo Editoriale – Assemblea: Bilancio

Geox – Assemblea: Bilancio

Gibus – Assemblea: Bilancio

Illimity Bank – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – CDA: Bilancio

Massimo Zanetti Beverage – Assemblea: Bilancio

Matica Fintec – CDA: Bilancio

Microsoft Corp – Risultati di periodo

Moncler – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Assemblea: Bilancio

Moodys – Risultati di periodo

Nasdaq – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Novartis Ag Adr-Each Repr 1 Chf0.5(Regd) – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Piaggio – Assemblea: Bilancio

Reply – Assemblea: Bilancio

Saipem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sanlorenzo – Assemblea: Bilancio

Saras – Assemblea: Bilancio

Solutions Capital Management Sim – Assemblea: Bilancio

Stmicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesla – Risultati di periodo

Visa – Risultati di periodo

Giovedì 23/04/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

3M Company – Risultati di periodo

Amazon Com – Risultati di periodo

Azimut – Assemblea: Bilancio

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Ifis – Assemblea: Bilancio

Banca Profilo – Assemblea: Bilancio

Banca Sistema – Assemblea: Bilancio

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Bilancio

Baxter International – Risultati di periodo

BE – Assemblea: Bilancio

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

Brembo – Assemblea: Bilancio

Eli Lilly – Risultati di periodo

ENI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fope – Assemblea: Bilancio

Friulchem – Assemblea: Bilancio

Gedi Gruppo Editoriale – Assemblea: Bilancio

Giglio Group – Assemblea: Bilancio

Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Mailup – Assemblea: Bilancio

Mattel – Risultati di periodo

Mondo Tv Suisse – Assemblea: Bilancio

Net Insurance – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Starbucks – Risultati di periodo

Technogym – Assemblea: Bilancio

Telecom Italia – Assemblea: Bilancio

Vianini – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2020.

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Venerdì 24/04/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Alkemy – Assemblea: Bilancio

American Express – Risultati di periodo

Amplifon – Assemblea: Bilancio

Astrazeneca – Risultati di periodo

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Profilo – Assemblea: Bilancio

Banco di Desio e della Brianza – Assemblea: Bilancio

Bb Biotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caltagirone – Assemblea: Bilancio

Cellularline – Assemblea: Bilancio

CIR – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credito Valtellinese – Assemblea: Bilancio

Culti Milano – Assemblea: Bilancio

Dea Capital – Assemblea: Bilancio

ENI – Appuntamento: Presentazione analisti

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Hitachi – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea: Bilancio

Mondo Tv France – Assemblea: Bilancio

Monnalisa – CDA: Bilancio

Net Insurance – Assemblea: Bilancio

Salcef Group – Assemblea: Bilancio

Sanofi – Risultati di periodo

TPS – Assemblea: Bilancio

Vimi Fasteners – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo