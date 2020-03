Appuntamenti e scadenze: settimana del 2 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 02/03/2020

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti

Istat – Pil e indebitamento AP – Anno 2019

Banca d’Italia – Ita-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Pirelli & C – CDA: Bilancio

Saras – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2020.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2019.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Inail – l’invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2019 ai fini INAIL.

Martedì 03/03/2020

Aziende:

Banco Bpm – Appuntamento: Presentazione analisti

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Terna – Appuntamento: Presentazione analisti

Ternienergia – Appuntamento: Presentazione analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Mercoledì 04/03/2020

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Amplifon – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Basicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Dollar Tree – Risultati di periodo

Italmobiliare – CDA: Bilancio

Giovedì 05/03/2020

Appuntamenti:

90° Geneva International Motor Show – A Ginevra si svolge la 90esima edizione del Geneva International Motor Show (fino a domenica 15/03/2020)

Aziende:

Azimut – CDA: Bilancio

Cementir Holding – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Centrale del Latte D’Italia – CDA: Bilancio

Digital Bros – CDA: Relazione semestrale

Geox – CDA: Bilancio

Illimity Bank – CDA: Bilancio

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Prysmian – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Txt E-Solutions – CDA: Bilancio

Venerdì 06/03/2020

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Febbraio 2020

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banco Sardegna Risp – CDA: Bilancio

Iervolino Entertainment – CDA: Bilancio

Masi Agricola – CDA: Bilancio

Poligraf. S. F – CDA: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Thespac – Assemblea: Bilancio