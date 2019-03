Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 18/03/2019

Aziende:

Bialetti Industrie – Assemblea: Convocazione assemblea degli azionisti

Zucchi – CDA: Bilancio

Triboo – CDA: Bilancio

Rcs Mediagroup – CDA: Bilancio

Molmed – CDA: Bilancio

Reno De Medici – CDA: Bilancio

B&C Speakers – CDA: Bilancio

Wiit – Assemblea: Bilancio

GEL – CDA: Bilancio

Digital Magics – CDA: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Telesia – CDA: Bilancio

Mediacontech – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Tassa vidimazione libri sociali – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

Martedì 19/03/2019

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Genova – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

Aziende:

Italiaonline – CDA: Bilancio

Interpump Group – CDA: Bilancio

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Banca Finnat – CDA: Bilancio

Industrial Stars Of Italy 3 – CDA: Relazione semestrale

TPS – CDA: Bilancio

Mailup – CDA: Bilancio

Intred – CDA: Bilancio

Digital Value – CDA: Bilancio

Blue Financial Communication – CDA: Bilancio

Poste Italiane – CDA: Bilancio

Poligrafici – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Gabetti – CDA: Bilancio

Datalogic – CDA: Bilancio

Conafi – CDA: Bilancio

Ivs Group – CDA: Bilancio

Mercoledì 20/03/2019

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio

(Fino al 21/03/2019) Star Conference 2019 – A Milano, Palazzo Mezzanotte, si svolge la 18° edizione di STAR Conference durante la quale le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale

Aziende:

Wiit – Assemblea: Bilancio

Valsoia – CDA: Bilancio

TAS – CDA: Bilancio

Mittel – CDA: Bilancio

Sesa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti

I.M.A – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Servizi Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

La Doria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gima Tt – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Finnat – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Net Insurance – CDA: Bilancio

Fervi – CDA: Bilancio

Valsoia – CDA: Bilancio

Terna – CDA: Bilancio

Siti – B&T – CDA: Bilancio

Olidata – CDA: Bilancio

Gambero Rosso – CDA: Bilancio

Fila – CDA: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Acsm-Agam – CDA: Bilancio

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Astm – CDA: Bilancio

Italiaonline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sias – CDA: Bilancio

Giovedì 21/03/2019

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – Bologna – L’incontro avrà come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

(Fino al 22/03/2019) Consiglio europeo – Riunione dei leader della UE

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Enervit – CDA: Bilancio

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Servizi Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

La Doria – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gima Tt – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Finnat – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sesa – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti

I.M.A – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fidia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bb Biotech – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea: Bilancio

Nb Aurora – CDA: Bilancio

Orsero – CDA: Bilancio

Italian Wine Brands – CDA: Bilancio

CIA – CDA: Bilancio

Class Editori – CDA: Bilancio

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Venerdì 22/03/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Titoli di debito; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero; Indicatori di solidità finanziaria

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di febbraio

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

SIT – CDA: Bilancio

Pininfarina – CDA: Bilancio

Luve – CDA: Bilancio

Fila – CDA: Bilancio

Smre – CDA: Bilancio

Notorious Pictures – CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane – CDA: Bilancio

Alerion – CDA: Bilancio

Wm Capital – CDA: Bilancio

Nova Re – CDA: Bilancio

Masi Agricola – CDA: Bilancio

M&C – CDA: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Brioschi – CDA: Bilancio

Banca Popolare Sondrio – CDA: Bilancio

Alerion – CDA: Bilancio

Ceramiche Ricchetti – CDA: Bilancio