Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 18/05/2020

Borsa:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Aziende:

Banca Mps – Assemblea: Bilancio

Crowdfundme – Assemblea: Bilancio

Exprivia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gismondi 1754 – Assemblea: Bilancio

Netweek – CDA: Bilancio

Ryanair Holding – Risultati di periodo

Telecom Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Terna – Assemblea: Bilancio

Tinexta – Appuntamento: Presentazione analisti

Scadenze Fiscali:

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – proroga DL Liquidità – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – proroga DL Liquidità – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

IVA liquidazione mensile – proroga DL Liquidità – Liquidazione IVA del mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, relativa al mese precedente.

IVA versamento – mensile – proroga DL Liquidità – Versamento dell’imposta se dovuta (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – proroga DL Liquidità – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – proroga DL Liquidità – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente(per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – proroga DL Liquidità – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

INPS – versamento – proroga DL Liquidità – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

INPS – Gestione separata – proroga DL Liquidità – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019)la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

INPS – versamento – proroga DL Liquidità – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente (per tutti i contribuenti con i ricavi o compensi nel 2019 oltre 50 milioni con una diminuzione del fatturato almeno del 50% nel mese di aprile 2020 su aprile 2019) la scadenza è prorogata dal DL liquidità al 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili.

Martedì 19/05/2020

Appuntamenti:

EU – Riunione Ecofin

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile

Aziende:

Groupon – Risultati di periodo

Home Depot – Risultati di periodo

J. C. Penney – Risultati di periodo

Solutions Capital Management Sim – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia – Appuntamento: Presentazione analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Walmart – Risultati di periodo

Mercoledì 20/05/2020

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Aziende:

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Cembre – Assemblea: Bilancio

Cerved Group – Assemblea: Bilancio

Exor – Assemblea: Bilancio

Expedia – Risultati di periodo

Frendy Energy – Assemblea: Bilancio

Gabetti – Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Generali – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – Assemblea: Bilancio

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Sirio – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Enasarco – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2020

Giovedì 21/05/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Ambienthesis – Assemblea: Bilancio

Antares Vision – Assemblea: Bilancio

Autogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Best Buy – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – Assemblea: Bilancio

Enav – Assemblea: Bilancio

Gambero Rosso – Assemblea: Bilancio

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Isagro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Life Care Capital – Assemblea: Bilancio

Nvidia – Risultati di periodo

SOL – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Titanmet – CDA: Bilancio

Venerdì 22/05/2020

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Sistema dei pagamenti

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Alibaba Group Holding Spon Each Rep – Risultati di periodo

Energica Motor Company – CDA: Bilancio

Foot Locker – Risultati di periodo

Imvest – CDA: Bilancio

Life Care Capital – Assemblea: Bilancio

Matica Fintec – Assemblea: Bilancio

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saras – Assemblea: Bilancio

Trevi – CDA: Bilancio

Websolute – Assemblea: Bilancio

Sabato 23/05/2020

Aziende:

Saras – Assemblea: Bilancio