Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 giugno 2018

Lunedì 18/06/2018

Borsa:

Paniere FTSE Mid Cap – Il titolo Banca MPS entra nel paniere FTSE Mid Cap al posto di MutuiOnline

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IMU – Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2018.

TASI – Versamento acconto imposta per il 2018.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

Martedì 19/06/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Istat – Spese per consumi delle famiglie nel 2017

Aziende:

Dobank – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Oracle – Risultati di periodo

Fedex – Risultati di periodo

Mercoledì 20/06/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indicatori di solidità finanziaria

Aziende:

OVS – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acsm-Agam – Assemblea – Risultati di periodo

Neurosoft – Assemblea – Risultati di periodo

Giovedì 21/06/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Venerdì 22/06/2018

Appuntamenti:

Vertice OPEC – Riunione ordinaria dei Ministri petroliferi del cartello a Vienna

UE – Riunione Ecofin

Banca d’Italia – Titoli di debito

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Csp Int Ind Calze – Assemblea – Risultati di periodo

Blackberry – Risultati di periodo