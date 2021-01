Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 18/01/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Conti finanziari

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine Lagarde

Parlamento europeo – Seduta plenaria (fino a giovedì 21/01/2021)

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Logitech International – Risultati di periodo

Trendevice – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche – Termine per versare l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel trimestre precedente (ottobre – dicembre 2020

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Martedì 19/01/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero; Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

EU – Riunione ECOFIN

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Bank of America – Risultati di periodo

Fiat Chrysler – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Mercoledì 20/01/2021

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

10.00 – Comitato esecutivo Abi – Interverrà Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico.

11.30 – A2A – Business Plan – Presentazione del Business Plan 2021-2030

Aziende:

Alcoa – Risultati di periodo

Gismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Procter & Gamble – Risultati di periodo

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Us Bancorp – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Ottobre-Dicembre 2020

Giovedì 21/01/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

European Investment Bank (EIB) – Conferenza economica annuale (fino a venerdì 22/01/2021)

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Consiglio europeo – Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Intel – Risultati di periodo

Venerdì 22/01/2021

Appuntamenti:

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT