Appuntamenti e scadenze: settimana del 18 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Venerdì 15/02/2019

Appuntamenti:

(Fino al 22/02/2019) Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Lunedì 18/02/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge ad Ancona e ha come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

Borsa:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Aziende:

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Snam – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione trimestrale (contribuenti IVA speciali) – Termine per i contribuenti Iva speciali (soggetti al regime di cui all’art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 per la liquidazione IVA del 4° trimestre 2018.

IVA versamento trimestrale – contribuenti IVA speciali – Termine per i contribuenti Iva speciali (soggetti al regime di cui all’art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 per il Versamento dell’imposta se dovuta.

TFR Imposta sostitutiva sulla rivalutazione – Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2018.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” relativa al mese precedente.

Martedì 19/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

(Fino al 25/02/2019) Moda – Al via la Milano Fashion Week, importante evento dedicato alla moda, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Banca Farmafactoring – CDA: Bilancio

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Walmart – Risultati di periodo

Mercoledì 20/02/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge ad Ancona e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 29 e 30 gennaio

Aziende:

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tenaris – CDA: Bilancio

Jack In The Box – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

ENASARCO – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2018.

Giovedì 21/02/2019

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 24 gennaio

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Bologna e ha come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Coima Res – CDA: Bilancio

Telecom Italia – CDA: Bilancio

First Solar – Risultati di periodo

Dropbox – Risultati di periodo

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Venerdì 22/02/2019

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta CTZ – BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Sabato 23/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Apertura al pubblico di Palazzo Koch