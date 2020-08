Appuntamenti e scadenze: settimana del 17 agosto 2020

editato in: da

Lunedì 17/08/2020

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 21/08/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Martedì 18/08/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Aziende:

Home Depot – Risultati di periodo

Wal-Mart – Risultati di periodo

Mercoledì 19/08/2020

Aziende:

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Giovedì 20/08/2020

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Aziende:

Alibaba Group – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del II trimestre.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

IVA versamento – trimestrale – versamento dell’imposta se dovuta.

Inail – Versamento della III rata del premio INAIL relativo al 2020.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

Enasarco – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al II trimestre 2020.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Venerdì 21/08/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Francia – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Rating sovrano – Svizzera – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Foot Locker – Risultati di periodo