Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 settembre 2019

Lunedì 16/09/2019

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico a l’Aquila

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Gabelli Value For Italy – CDA: Relazione semestrale

Gequity – CDA: Relazione semestrale

Nova Re – CDA: Relazione semestrale

Pharmanutra – CDA: Relazione semestrale

S.S. Lazio – Risultati di periodo: CdG Bilancio

Valsoia – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2019.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Martedì 17/09/2019

Appuntamenti:

CNA – Rapporto 2019 dell’Osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese – La CNA presenterà a Roma il Rapporto che esamina andamenti e disparità del Total tax rate sulle imprese artigiane, micro, piccole e medie, a partire dalle ore 11 nell’auditorium della CNA nazionale

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Adobe Systems Inc Adobe System – Risultati di periodo

Fedex – Risultati di periodo

Mailup – CDA: Relazione semestrale

Samsung Electronics – Risultati di periodo

TPS – CDA: Relazione semestrale

Mercoledì 18/09/2019

Appuntamenti:

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Air France Klm – Risultati di periodo

B.F – CDA: Relazione semestrale

Fope – CDA: Relazione semestrale

General Mills – Risultati di periodo

Icf Group – CDA: Relazione semestrale

Intek Group – CDA: Relazione semestrale

Softec – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agosto

Giovedì 19/09/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Aziende:

Circle – CDA: Relazione semestrale

Fullsix – CDA: Relazione semestrale

Giorgio Fedon – CDA: Relazione semestrale

Industrial Stars Of Italy 3 – CDA: Bilancio

Juventus Fc – CDA: Bilancio

Mediobanca – CDA: Bilancio

Neurosoft – CDA: Relazione semestrale

Notorious Pictures – CDA: Relazione semestrale

OVS – CDA: Relazione semestrale

Ternienergia – CDA: Bilancio

Vei 1 – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Venerdì 20/09/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Askoll Eva – CDA: Relazione semestrale

Cover 50 – CDA: Relazione semestrale

Digital Magics – CDA: Relazione semestrale

Eems – CDA: Relazione semestrale

Appuntamenti:

Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna