Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 novembre 2020

Lunedì 09/11/2020

Appuntamenti:

Borsa Italiana – Italian Equity Roadshow Nord America – Le società large cap incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenteranno gli ultimi risultati trimestrali, le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord America (fino a venerdì 20/11/2020)

Lunedì 16/11/2020

Appuntamenti:

Bloomberg New Economy Forum 2020 – Il Bloomberg New Economy Forum si svolge on line. Parteciperanno varie figure di spicco del mondo economico, accademico, esperti del settore e funzionari governativi provenienti da 45 paesi. Il Presidente della BCE, Christine Lagarde, parteciperà martedì 17 (fino a giovedì 19/11/2020)

World Economic Forum’s inaugural Pioneers of Change Summit – Discorso di Christine Lagardeall’Opening Plenary of the World Economic Forum’s inaugural Pioneers of Change Summit

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Garofalo Health Care – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mailup – Appuntamento: Presentazione Analisti

Sicit Group – Appuntamento: Presentazione Analisti

Tyson Foods – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Inail – Versamento della 4a rata del premio INAIL.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

Martedì 17/11/2020

Appuntamenti:

Confindustria Assoimmobiliare – Assemblea Annuale di Confindustria Assoimmobiliare in streaming

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 4° incontro degli Sherpa (rappresentanti personali dei Capi di Stato o di Governo) (fino a giovedì 19/11/2020)

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Caleffi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wal-Mart – Risultati di periodo

Mercoledì 18/11/2020

Appuntamenti:

Generali – Investor Day 2020 – Generali ospita l’Investor day virtuale per fornire un aggiornamento sul piano strategico

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ototbre

Aziende:

Jack In The Box – Risultati di periodo

Lowe’s Companies – Risultati di periodo

Giovedì 19/11/2020

Appuntamenti:

Assarmatori – Assemblea – Meeting annuale on line

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

9.00 – BCE – Discorso di apertura di Christine Lagarde, in videoconferenza, sull’economia dell’Eurozona davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo

11.00 – BCE – Discorso di apertura di Christine Lagarde in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo (ECON), in videoconferenza

Aziende:

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gap – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Salcef Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Terna – Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 20/11/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 – 2020

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – Incontro dei Ministri delle Finnaze

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Foot Locker – Risultati di periodo

S.S. Lazio – Assemblea: Bilancio

Salcef Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Scadenze Fiscali:

Enasarco – Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 3° trimestre 2020.

Sabato 21/11/2020

Appuntamenti:

G20 Meeting – Si svolge a Riyadh, in Arabia Saudita, il 15° meeting G20, dove si incontrano i leader dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (fino a domenica 22/11/2020)