Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 15/03/2021

Appuntamenti:

G20 – Infrastructure Working Group Workshop – videoconferenza

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri degli Affari esteri e dell’Interno – I ministri degli Affari esteri e dell’Interno terranno un dibattito sugli aspetti esterni della politica migratoria dell’UE, nel quadro del nuovo patto su migrazione e asilo

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri dell’Occupazione e della politica sociale – I ministri dell’UE discuteranno di questioni relative alla politica sociale e all’uguaglianza. I punti principali all’ordine del giorno sono due dibattiti orientativi sull’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine Lagarde

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Aeroporto di Bologna – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Astaldi – CDA: Bilancio

Biesse – CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020

El.En – CDA: Bozza di bilancio annuale

Eurotech – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Fiera Milano – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Gabetti – CDA: Bilancio

Geox – CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 e del Bilancio Consolidato

Geox – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari

La Doria – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2020

Landi Renzo – CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020

MARR – CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2020

MARR – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria

Matica Fintec – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Nova Re – CDA: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Reply – CDA: Bilancio

Retelit – CDA: Bilancio

Servizi Italia – CDA: Bilancio

Sicit Group – Appuntamento: Presentazione analisti

Tecma Solutions – CDA: Bilancio

Martedì 16/03/2021

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

EU – Riunione ECOFIN

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

BPER – CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Elica – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Emak – CDA: Esame e approvazione del Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Esprinet – Appuntamento: Partecipazione alla Pan-European Small/Mid Cap CEO Conference organizzato da J.P. Morgan Cazenove

Frendy Energy – CDA: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Giglio Group – CDA: Bilancio

Irce – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Isagro – CDA: Bilancio

Matica Fintec – Appuntamento: Presentazione analisti

Mutuionline – CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020

Openjobmetis – CDA: Bilancio

Orsero – CDA: Bilancio

Pininfarina – Assemblea: Assemblea di Bilancio

Portobello – CDA: Bilancio

Sanlorenzo – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Zucchi – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione annuale – Versamento dell’imposta relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Certificazione Unica – CU 2021 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

Tassa vidimazione libri sociali – Versamento della tassa annuale per la tenuta dei Libri contabili e sociali da parte delle società di capitali.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

Mercoledì 17/03/2021

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021)

Morgan Stanley European Financials Conference 2021 – Evento annuale – in digitale

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

10.00 – Abi – Comitato esecutivo Abi

Aziende:

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Equita Group – CDA: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Italian Wine Brands – CDA: Bilancio

Luve – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Pininfarina – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Snam – CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Proposta dividendo 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020

Snam – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell’apertura di Piazza Affari

Giovedì 18/03/2021

Appuntamenti:

Attività di Governo – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri dell’Ambiente – I ministri dell’Ambiente procederanno a uno scambio di opinioni sulla strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici

G20 – Terzo Framework Working Group Meeting – in videoconferenza

Corte dei Conti – Il Presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, terrà una lectio magistralis dal titolo “La Corte dei conti nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale”. E’ il primo di 6 incontri, organizzati dalla Presidenza della Corte dei conti

Webinar Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori – Webinar “Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid”, con la presentazione del Rapporto Nomisma. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Discorso introduttivo di Christine Lagarde

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

A2A – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti

Aeffe – CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 e relativa conference call

Bb Biotech – Assemblea: Assemblea Generale

Cellularline – CDA: Bilancio

Dollar General – Risultati di periodo

doValue – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Enel – CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione degli utili

ENI – CDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di esercizio

Fnm – CDA: Bilancio

Franchi Umberto Marmi – CDA: Bilancio

Italian Exhibition Group – CDA: Bilancio

Mondadori – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Nike – Risultati di periodo

Rai Way – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Rai Way – Appuntamento: Presentazione analisti

RCS – CDA: Bilancio

Recordati – CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020

Techedge – CDA: Bilancio

Unieuro – CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021

Unipol – CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020

UnipolSai – CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020

18.00 – Enel – Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati del 2020. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli.

Venerdì 19/03/2021

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Aziende:

ASTM – CDA: Bilancio

Avio – CDA: Bilancio

Banca Finnat – CDA: Esame del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2020

Comal – CDA: Bilancio

Csp Int Ind Calze – CDA: Bilancio

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

Gvs – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020

Iervolino Entertainment – CDA: Bilancio

Immsi – CDA: Bilancio

Interpump – CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato

Newlat Food – CDA: Bilancio

Piovan – CDA: Bilancio

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call per la presentazione del budget 2021 e del piano strategico del Gruppo Poste Italiane

Reno De Medici – CDA: Bilancio

Tiscali – CDA: Bilancio

Triboo – CDA: Bilancio

Valsoia – CDA: Bilancio

Webuild – CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato

Wiit – CDA: Bilancio