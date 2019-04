Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 aprile 2019

editato in: da

Lunedì 15/04/2019

Appuntamenti:

Attività economiche internazionali – Il ministro Tria a Washington per partecipare al avolo di lavoro al FFD (Financing for Development Forum)

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella a Vinci per la Cerimonia in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci

Banca d’Italia – Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alp.I – CDA: Bilancio

Bastogi – CDA: Bilancio

Caltagirone – Assemblea: Bilancio

Carel Industries – Assemblea: Bilancio

Cellularline – Assemblea: Bilancio

Circle – Assemblea: Bilancio

Citigroup – Risultati di periodo

Class Editori – CDA: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Eps Equita Pep2 – Assemblea: Bilancio

Falck Renewables – Assemblea: Bilancio

Gabelli Value For Italy – Assemblea: Bilancio

Goldman Sachs – Risultati di periodo

It Way – CDA: Bilancio

Ki Group – CDA: Bilancio

Pharmanutra – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – Assemblea: Bilancio

Solutions Capital Management Sim – Assemblea: Bilancio

CIS, il Presidente Conte a Campobasso – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Campobasso per intervenire a un incontro presso la Prefettura in relazione al Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. Prenderanno parte le Istituzioni locali, i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del comparto economico e le organizzazioni sindacali.

Martedì 16/04/2019

Istat – Permessi di costruire – III Trimestre 2018

Borsa:

Nexi – Iniziano le negoziazioni a Piazza Affari

4Aim Sicaf – Assemblea: Bilancio

Bank Of America – Risultati di periodo

Blackrock – Risultati di periodo

Blue Financial Communication – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Campari – Assemblea: Bilancio

Cellularline – Assemblea: Bilancio

Cerved Group – Assemblea: Bilancio

Circle – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Cose Belle D’Italia – CDA: Bilancio

Eprice – Assemblea: Bilancio

Finlogic – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Fope – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Assemblea: Bilancio

Ilpra – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Moncler – Assemblea: Bilancio

Netflix – Risultati di periodo

Renergetica – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saras – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Assemblea: Bilancio

TPS – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Vei 1 – Assemblea: Bilancio

Vianini – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, relativa al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Trasporto aereo – – Si svolge a Fiumicino la tavola rotonda tra i sindacati del trasporto aereo: “Alitalia: quale è il fututo?”

Mercoledì 17/04/2019

Istat – Rapporto SDGS 2019: informazione statistica per l’Agenda 2030 – L’Istat presenta, presso l’Aula Magna, il secondo Rapporto sugli SDGs (Sustainable Development Goals) e un aggiornamento degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile seguiti dai vari paesi.

Fed – Beige Book

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Acea – Assemblea: Bilancio

Alcoa – Risultati di periodo

Amplifon – Assemblea: Bilancio

Bper – Assemblea: Bilancio

Cementir Holding – Assemblea: Bilancio

Coima Res – Assemblea: Bilancio

Covivio – Assemblea: Bilancio

Dobank – Assemblea: Bilancio

ERG – Assemblea: Bilancio

Ericsson – – Risultati di periodo

Expert System – Assemblea: Bilancio

FNM – Assemblea: Bilancio

Fope – Assemblea: Bilancio

Ideami – Assemblea: Bilancio

Italmobiliare – Assemblea: Bilancio

Lventure Group – Assemblea: Bilancio

Mondadori – Assemblea: Bilancio

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Notorious Pictures – Assemblea: Bilancio

Openjobmetis – Assemblea: Bilancio

OVS – CDA: Bilancio

Pepsico – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Piovan – Assemblea: Bilancio

PLC – CDA: Bilancio

Saipem – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019

Unipolsai – Assemblea: Bilancio

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo

Giovedì 18/04/2019

Banca d’Italia – Bollettino Economico

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aeffe – Assemblea: Bilancio

American Express – Risultati di periodo

Atlantia – Assemblea: Bilancio

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Profilo – Assemblea: Bilancio

Banca Sistema – Assemblea: Bilancio

BE – Assemblea: Bilancio

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

Brembo – Assemblea: Bilancio

Caltagirone – Assemblea: Bilancio

Cembre – Assemblea: Bilancio

Dea Capital – Assemblea: Bilancio

Elica – Assemblea: Bilancio

Esautomotion – Assemblea: Bilancio

Fiera Milano – Assemblea: Bilancio

Fila – Assemblea: Bilancio

First Capital – Assemblea: Bilancio

Garofalo Health Care – CDA: Bilancio

GEL – Assemblea: Bilancio

GPI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Honeywell International – Risultati di periodo

Indel B – CDA: Bilancio

Longino&Cardenal – Assemblea: Bilancio

Mailup – Assemblea: Bilancio

Manpowergroup – Risultati di periodo

Marr – Assemblea: Bilancio

Mediaset – Assemblea: Bilancio

Netweek – CDA: Bilancio

Philip Morris International – Risultati di periodo

Pierrel – Assemblea: Bilancio

Poligraf. S. F – Assemblea: Bilancio

Rai Way – Assemblea: Bilancio

Saes Getters – Assemblea: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Salvatore Ferragamo – Assemblea: Bilancio

Tinexta – Assemblea: Bilancio

Tod’s – Assemblea: Bilancio

Txt E-Solutions – Assemblea: Bilancio

Unipol – Assemblea: Bilancio

Venerdì 19/04/2019

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Acotel Group – Assemblea: Bilancio

Askoll Eva – Assemblea: Bilancio

Banca Ifis – Assemblea: Bilancio

Basicnet – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Csp Int Ind Calze – CDA: Bilancio

Fervi – Assemblea: Bilancio

Gedi Gruppo Editoriale – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred – Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing| – Assemblea: Bilancio

Reply – Assemblea: Bilancio

Risanamento – Assemblea: Bilancio

Siti – B&T – Assemblea: Bilancio

TPS – Assemblea: Bilancio