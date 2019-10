Appuntamenti e scadenze: settimana del 14 ottobre 2019

editato in: da

Lunedì 14/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Istat – Conti economici delle imprese e dei gruppi d’impresa – anno 2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Martedì 15/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario

Istat – Economia non osservata nei Conti nazionali – anno 2017

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo

Goldman Sachs – Risultati di periodo

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Jpmorgan Chase – Risultati di periodo

Luve – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Netflix – Risultati di periodo

Pierrel – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Wells Fargo – Risultati di periodo

Mercoledì 16/10/2019

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire

Fed – Beige Book

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Alcoa – Risultati di periodo

Iervolino Entertainment – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

Modello Unico 2019 Rateizzazione per soggetti con partita IVA – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

Modello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone (ISA) – Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

Cedolare Secca – Versamento della rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Chiusura servizio VCB 2° rata PCM- Variazione Coordinate Bancarie – per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre

Giovedì 17/10/2019

Aziende:

Honeywell International – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Morgan Stanley – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Venerdì 18/10/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bollettino Economico

Banca d’Italia – Conti finanziari; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale a Washington, D.C.

Maker Faire Rome – The European Edition – Si svolge alla Fiera di Roma la 7° edizione del più grande evento europeo sull’innovazione

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

American Express – Risultati di periodo

Bb Biotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CHL – CDA: Relazione semestrale

Coca-Cola – Risultati di periodo

Manpowergroup – Risultati di periodo

Olidata – CDA: Relazione semestrale