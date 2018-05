Appuntamenti e scadenze: settimana del 14 maggio 2018

editato in: da

Lunedì 14/05/2018

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Martedì 15/05/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Home Depot – Risultati di periodo

Jack In The Box – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CARTELLE ESATTORIALI – Adesione definizione agevolata – Termine per la domanda di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, affidati all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra il 1/1 e il 30/9/2017, mediante l’apposito Mod. DA-2017.

Mercoledì 16/05/2018

Appuntamenti:

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Aziende:

Cisco Systems – Risultati di periodo

Macy’s – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

IVA liquidazione trimestrale – Liquidazione IVA del trimestre precedente.

IVA versamento – trimestrale – Versamento dell’imposta se dovuta.

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE – Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’acconto 2018 del contributo INAIL.

Giovedì 17/05/2018

Appuntamenti:

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile

Giovedì 17/05/2018

Aziende:

Walmart – Risultati di periodo

Salesforce.com – Risultati di periodo

J. C. Penney – Risultati di periodo

Venerdì 18/05/2018

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Aziende:

Campbell Soup – Risultati di periodo