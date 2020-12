Appuntamenti e scadenze: settimana del 14 dicembre 2020

editato in: da

Lunedì 14/12/2020

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Interno

Rome Investment Forum 2020 – Settima edizione, in streaming, del Forum organizzato da Banche Assicurazioni Finanza (FeBAF), con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. Molte le figure di spicco che interverranno. Aprirà l’evento Luigi Abete e a seguire il Presidente Conte (fino a martedì 15/12/2020)

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri dell’Energia che terranno una videoconferenza informale per discutere dell’integrazione del sistema energetico nell’UE

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 18/12/2020)

14.30 – Camera dei Deputati – Commissione Inchiesta Banche – Audizione Abi su norme europee relative a NPL. Partecipano Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi e Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Abi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT; Regolamento medio-lungo

Aziende:

Hertz Global Holdings – Risultati di periodo

Martedì 15/12/2020

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

Alternative Investment Funds Days – “Il futuro degli investimenti alternativi tra regolamentazione e mercato”, un’iniziativa di Borsa Italiana e Assogestioni per informare i professionisti del settore sullo stato dell’arte e sulle evoluzioni future degli investimenti alternativi. L’appuntamento, in streaming, riunisce rappresentanti delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione e vigilanza, insieme a primari operatori del mercato finanziario italiano e internazionale (fino a mercoledì 16/12/2020)

Forum Risk Management – Si svolge ad Arezzo il Forum incentrato su Ricerca e tecnologia applicate ai percorsi clinici e assistenziali a supporto delle attività dei professionisti sanitari. Tanti i temi che saranno affrontati con tutti gli attori del sistema sanitario italiano (fino a venerdì 18/12/2020)

CNEL – Evento ospitato – Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile: un’opportunità per il Sistema Paese. Evento in collegamento telematico. Apre i lavori il Presidente del CNEL Tiziano Treu e conclude il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 16/12/2020

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa il Presidente della BCE, Christine Lagarde

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Comitato esecutivo Abi e Consiglio Abi – Al Consiglio Abi interviene Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea

Scadenze Fiscali:

Split payment – Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”.

IMU – Versamento saldo IMU, salvo le esenzioni dovute per emergenza CoronaVirus.

TFR – Imposta sostitutiva – Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato al TFR.

CASAGIT – denuncia – Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

INPS – Gestione separata – Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.

INPGI – versamento – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.

IVA versamento – mensile – Versamento dell’imposta se dovuta.

CASAGIT – versamento – Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.

IVA liquidazione mensile – Liquidazione IVA del mese precedente.

INPGI – denuncia – Presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.

IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati – Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.

INPS – versamento – Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

IRPEF – addizionali regionali e comunali – Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.

Giovedì 17/12/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Consiglio Ambiente

CNEL – Evento istituzionale – Assemblea, in collegamento telematico

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembre

10.00 – CNEL – Evento istituzionale – Consiglio di Presidenza

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Blackberry – Risultati di periodo

Fedex – Risultati di periodo

General Mills – Risultati di periodo

Sesa – CDA: Relazione semestrale

Venerdì 18/12/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

14.00 – CNEL – Evento istituzionale – Debriefing digitale sul Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 – Conclusioni del Semestre tedesco di Presidenza europea – Diretta streaming

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div

Aziende:

Nike – Risultati di periodo